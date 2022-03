Baden Volleys Karlsruhe - in der "Zwischenzone" von der Amateurmannschaft zum Profiteam

Die Volleyballer der Baden Volleys stehen kurz vor der Meisterschaft in der 2. Liga. Im Verein träumen viele vom Aufstieg. Vor allem die Finanzen sind aber noch nicht erstligareif.

Der große FC Bayern München hat mit den noch weitestgehend unbekannten Baden Volleys aus Karlsruhe mindestens eine Gemeinsamkeit. Beide Teams liegen gefühlt uneinholbar an der Spitze der Tabelle. Die Volleyballer haben in ihrer 2. Bundesliga Süd zehn Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Bei noch fünf Spielen ist die Meisterschaft also so gut wie sicher.

"Es laufen im Hintergrund schon die ein oder anderen Planungen für die Feier", sagt Trainer Antonio Bonelli. Es wäre die erste Meisterschaft für die Baden Volleys. Und die Abteilung will mittelfristig noch mehr.

"Wir sind in der Zwischenzone zwischen Amateuren und Profis."

Verein verzichtet bisher auf Aufstieg in die 1. Volleyball Bundesliga

Sportlich gesehen könnten die Karlsruher als Meister der 2. Bundesliga aufsteigen. Bisher halten sich die Verantwortlichen aber zurück. "Wir können das Tempo selber bestimmen", sagt Diego Ronconi. Er ist hauptamtlicher Leistungskoordinator und ehrenamtlicher Abteilungsleiter in einer Person.

Er macht kein Geheimnis daraus, dass er den Verein in die 1. Liga führen will. Bis dahin ist aber noch einiges zu tun.

Trainer Antonio Bonelli gibt seinen Spielern im Training die Richtung vor. SWR

Einstellung der Spieler und des Betreuerstabs haben Erstliga-Niveau

Ronconi hat dafür gesorgt, dass die Mannschaft einen hauptamtlichen Trainer hat. Die Spieler können jederzeit zum Physiotherapeut oder zum Arzt gehen und werden umfassend betreut.

"Jeder investiert seine komplette Freizeit von August bis März."

Auch die Spieler geben alles und trauen sich die 1. Liga durchaus zu. Viele von ihnen sind Anfang zwanzig und haben eine vielversprechende Karriere vor sich. Die Mannschaft trainiert bis zu viermal wöchentlich mit Ball und noch zusätzlich im Kraftraum. Am Wochenende kommen noch die Spiele dazu. Das Problem: Sie machen das alles nebenher.

Baden Volleys haben noch keinen Namenssponsor - und damit auch wenig Geld

Alle Spieler im Kader studieren oder sind berufstätig. Von ihrem Sport können sie nicht ansatzweise leben.

"Die Spieler bekommen kein Geld."

Der Verein sucht deshalb seit längerem einen zahlungskräftigen Namenssponsor. "Wir müssen schauen, dass wir einen Partner finden, der unser Projekt mitgeht und bereit ist, entsprechende Summen zu investieren", so Ronconi. Um den Einstieg in die 1. Liga zu schaffen, müssten die Volleys ihr Budget um 20-30% aufstocken.

Training in einem Drittel der Halle

Aktuell müssen sich die Baden Volleys ihre Trainingshalle noch mit anderen Mannschaften und Sportarten teilen. Regelmäßig bleibt abends für die ambitionierten Spieler gerade mal ein Drittel der Halle, um zu trainieren.

"Da brauchen wir von ganz vielen Seiten und auch von der Stadt Unterstützung."

Die Sporthalle am Otto-Hahn-Gymnasium genügt den Anforderungen für die 1. Liga nicht. Deswegen will der Hauptverein SSC Karlsruhe eine neue Halle auf dem Vereinsgelände bauen. Im 1. Quartal 2024 soll sie fertig sein. Dann mit einem Erstligisten Baden Volleys?