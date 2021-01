per Mail teilen

Der deutsche Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen wird nach der Schließung seiner Arena im Oktober keine Heimspiele austragen. Wie der Klub mitteilte, sei es in der Kürze der Zeit nicht möglich, eine geeignete Spielstätte zu finden.

Training in unterschiedlichen Hallen im Umfeld

Betroffen sind die Spiele gegen die Netzhoppers Königs Wusterhausen-Bestensee, den VCO Berlin und die powervolleys Düren. Mit den Netzhoppers Königs Wusterhausen-Bestensee und den powervolleys Düren tauschte der VfB das Heimrecht und wird deswegen am 17. Oktober (18 Uhr) und am 31. Oktober (19.30 Uhr) auswärts antreten. Das Spiel gegen den VCO Berlin sei auf unbestimmte Zeit verschoben worden, teilte der frühere Champions-League-Sieger am Dienstag mit.

Die ZF Arena war Ende September geschlossen worden, weil Korrosion an den Stahlseilen der Dachkonstruktion festgestellt wurde. Weil die Arena nicht zur Verfügung steht, muss Friedrichshafen improvisieren. Das Training findet in unterschiedlichen Hallen im Umfeld statt.

Trainer Michael Warm hofft auf bundesligataugliche Lösung

"Das ist nicht optimal, aber wir haben die Chance zu trainieren", sagte Trainer Michael Warm: "Wir hoffen, dass wir bald eine Lösung haben, die wieder eine andere Qualität von Training zulässt." Nach Auskunft des VfB stünden dabei "nur Teilbereiche zur Verfügung, oder die Hallen sind deutlich zu niedrig, um auf Bundesliga-Niveau trainieren zu können".