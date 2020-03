per Mail teilen

Aufgrund der Coronakrise ruht derzeit der Wettkampfsport, doch auch das Training wird durch verschiedene Restriktionen erschwert. Das Stuttgarter Beachvolleyball-Duo Karla Borger und Julia Sude zeigt SWR Sport, dass auch im Training Not erfinderisch macht.

Normalerweise sind Karla Borger und Julia Sude als Beachvolleyball-Nationalspielerinnen mehr als 300 Tage im Jahr unterwegs. Sie spielen Turniere in China, Australien oder Nordamerika. Doch aktuell ist daran nicht zu denken. Die Coronakrise hält auch die Sportwelt in Atem - und bringt sie vorübergehend fast zum Stillstand. Wie sieht der Tagesablauf der beiden Stuttgarterinnen jetzt aus? SWR Sport bekam von dem Duo einen Einblick.

Dauer 3:00 min Folge 2: Karla Borger und Julia Sude - Das "SWR-Sport-Tagebuch" Folge 2: Karla Borger und Julia Sude - Das "SWR-Sport-Tagebuch"

Im Training ist Improvisation gefragt

Borger und Sude sitzen beide in ihren Wohnungen in Stuttgart und haben plötzlich Zeit. Doch der Tag ist trotzdem strukturiert. Bereits früh gibt es Kontakt mit der Bundeswehr - abklären, wie der aktuelle Gesundheitsstand ist. Danach wird trainiert - aufgrund der Gegebenheiten durch das Coronavirus muss dabei improvisiert werden. Da muss einer der zahlreichen Pokale der beiden Schwäbinnen schon mal als Gewicht herhalten.

Schließlich kommen dann aber doch noch "echte" Hantelscheiben und Kettlebells. Zumindest den Oberkörper und die Sprungkraft können Borger/Sude so weiterhin trainieren.

Julia Sude trainiert mit einem Pokal SWR

Das "SWR-Sport-Tagebuch" von Karla Borger und Julia Sude Im "SWR-Sport-Tagebuch" lassen Karla Borger und Julia Sude einen Einblick in ihren Alltag zu. Zu sehen ab jetzt auf der Facebook-Seite von SWR Sport.

Das "SWR-Sport-Tagebuch"

Ansonsten geht es für das Duo um Alltagsdinge. Heute vor allem um die Frage: Wer hat noch wie viel Toilettenpapier im Haus?

Wie es mit Borger/Sude weitergeht, können Sie im "SWR-Sport-Tagebuch" verfolgen. Das Beachvolleyball-Duo filmt alles, was sie so in den heimischen vier Wänden machen, wie es für sie weitergeht und wie sie sich fit halten, ohne ihre Wohnung zu zertrümmern.