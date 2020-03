Nach langem Zittern ist jetzt klar: Die Volleyballerinnen von Allianz MTV dürfen im Champions-League-Viertelfinale zuhause gegen Conegliano aus Italien spielen. Trotz Coronovirus.

Die Gegnerinnen der Stuttgarterinnen kommen aus der Nähe von Venedig, wo die Situation wegen des Coronavirus stark angespannt ist. Aber das Stuttgarter Gesundheitsamt, das Stuttgarter Amt für öffentliche Ordnung, sowie der Internationale Volleyballverband FIVB und der Deutsche Volleyballverand DVV haben entschieden: Das Viertelfinale in der SCHARRena gegen das Topteam aus Norditalien darf stattfinden. Allerdings nur, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Der Stuttgarter Bürgermeister für Sicherheit, Ordnung und Sport, Dr. Martin Schairer, erklärte am Montag: "Zu den Bedingungen zählen, dass keine Fans aus Italien anreisen dürfen, das Risikogebiet in Italien nicht ausgeweitet wird und die Spielerinnen des Gastvereins bis zum Spielbeginn nachweislich gesund sind."

Livestream-Tipp Das Champions League-Viertelfinale zwischen Allianz MTV Stuttgart und Imoco Volley Conegliano gibt es am 4. März ab 19 Uhr hier im Livestream auf SWR Sport.

Weitere verschärfte Hygienebedingungen

Verschärfte Hygienevorschriften Allianz MTV Stuttgart hat die Zuschauer über die verschärften Hygienebedingungen in einer Pressemitteilung informiert: Den Zuschauern wird empfohlen, sich an die hygienischen Vorsichtsmaßnahmen des Robert-Koch-Instituts zu halten. Die beiden Teams werden das Spielfeld nach dem Match zügig verlassen, ohne das obligatorische Abklatschen mit den Fans. Den Hallenbesuchern wird kein Zutritt zum Spielfeld, der Interviewzone oder den Katakomben gewährt. Der Einsatz von Security-Personal wird erhöht.

Außerdem wird die Polizei vor Ort sein und mögliche italienische Fans kontrollieren. "Das ist eine ganz neue Situation für den Verein," erklärt Kim Renkema, Sportdirektorin von Allianz MTV Stuttgart. Um Plakate mit Hygienehinweisen kümmert sich die Stadt, so Kim Renkema im Interview mit SWR Sport. "Denn das ist eine städtische Halle. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten durch die Nachrichten bereits ausreichend informiert sind, was die Hygiene-Standards angeht," sagt die Sportdirektorin.

Keine Panik: Allianz MTV Stuttgart freut sich auf das Top-Spiel

Die Stimmung im Team der Stuttgarterinnen ist besonnen: "Es ist noch keine Panik ausgebrochen. Das möchte ich auch so beibehalten, auch wenn wir schon vorsichtig sind. Aber wir sind wir froh, dass das Spiel zuhause stattfindet und die Spielerinnen freuen sich darauf," versicherte Kim Renkema im Interview mit SWR Sport. Imoco Volley Conegliano, der Gegener im Viertelfinale, gilt als eines der besten Teams der Welt. Deshalb ist Kim Renkema erleichtert, dass das ganze Telefonieren und Organisieren der letzten Tage nicht vergebens war. Und sie hofft, dass auch viele Zuschauer zum Anfeuern kommen werden:

Dauer 0:28 min Kim Renkema: "Wir wissen nicht wieviele Menschen kommen" Kim Renkema Interview 1 Zuschauer

Ist eine Absage noch möglich?

Stuttgarts Bürgermeister Dr. Martin Schairer teilte mit, dass der Schutz der Bevölkerung vor einer Weiterverbreitung des Virus das oberste Ziel sei. "Gleichzeitig soll das öffentliche Leben weitergehen und Veranstaltungen wie dieses wichtige Spiel stattfinden können. Wir haben die aktuellen Entwicklungen im Blick und entscheiden situativ," so Schraier. Damit deutet er an, dass es immer noch möglich ist, dass die Partie Stuttgart gegen Conegliano abgesagt wird, wenn sich die Lage rund um das Coronavirus verschärft. Das kann sich Kim Renkema aber nicht vorstellen: "Denn die Mannschaft landet gleich am Flughafen und trainiert dann auch heute Abend schon hier in der Arena. Das Gesundheitsamt könnte das Spiel zwar noch absagen, aber davon gehe ich nicht aus."

Wie wird die Gesundheit der Italienerinnen überprüft?

Kim Renkema erklärte, dass die Spielerinnen aus Conegliano bis heute keine Symptome gezeigt hätten. Aber eine hundertprozentige Sicherheit bei Großveranstaltungen könne wohl niemand gewährleisten:

Dauer 0:36 min Kim Renkema: "Gewährleisten kann man im Leben nichts" Kim Renkema: "Gewährleisten kann man im Leben nichts"

Champions League-Rückspiel: Noch viele offene Fragen

Während jetzt feststeht, dass die Teams zum Hinspiel auflaufen dürfen, kreisen noch viele Fragen um das Rückspiel in Italien. Es ist schon klar, dass ohne Zuschauer gespielt wird. Aber, ob das Spiel tatsächlich nächste Woche, am 10. März, stattfinden wird oder verschoben wird, wie andere Champions-League-Spiele, weiß auch Kim Renkema zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Sie sei sich aber sicher, dass es noch ein paar Änderungen geben wird: