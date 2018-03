Dritter Sieg im dritten Spiel innerhalb einer Woche gegen die Berlin Volleys. Der VfB Friedrichshafen untermauert mit einem 3:0 seine Galaform und steht im Viertelfinale der Champions League.

"Wenn Du 33 Spiele in Folge gewonnen hast, macht das eine Mannschaft mental stark", sagte Friedrichshafens Coach Vital Heynen im Vorfeld der Champions-League-Achtelfinalpartie. Er sollte recht behalten: Friedrichshafen legte in eigener Halle stark los und gewann den ersten Satz mit 25:19.

Dauer 01:01 min VfB Friedrichshafen-Berlin Volleys 3:0 Friedrichshafen schlägt Berlin im CL-Achtelfinalrückspiel klar

In den entscheidenden Momenten besser

Der vom langjährigen VfB-Coach Stelian Moculesu trainierte Hauptstadtclub hielt im umkämpften zweiten Satz dann besser mit, kämpfte sich immer wieder heran. Doch ein wichtiges Ass vom Norweger Andreas Takvam brachte Friedrichshafen mit 22:19 in Führung. Letztlich gewann der VfB auch den zweiten Durchgang - diesmal mit 25:23.

Berlin unzufrieden mit Terminansetzung

Bei den Berlinern hatte die Terminansetzung für den Donnerstag für Unmut gesorgt. Wäre am Mittwoch gespielt worden, hätten die Berliner nach ihrer Bundesligapartie in Friedrichshafen am vergangenen Sonntag gleich am Bodensee bleiben können.

Reisestrapazen hin oder her - auch im dritten Satz war der deutsche Rekordmeister vom Bodensee den entscheidenden Tick besser: 25 zu 22 hieß es und damit 3:0 in den Sätzen. Friedrichshafen ist damit seit 34 Spielen ungeschlagen und gilt als Mitfavorit auf den Champions-League-Titel. Nach dem 3:2-Hinspielsieg geht es im sogenannten "Playoff-6" gegen Zaksa Kedzierzyn-Kozle aus Polen.