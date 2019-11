Karla Borger und Julia Sude haben zum ersten Mal gemeinsam ein Turnier der Weltserie FIVB gewonnen. In China holte das Beachvolleyball-Duo aus Stuttgart die Goldmedaille.

Zwei Monate nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft am Timmendorfer Strand hat das deutsche Nationalteam die nächste Medaille um den Hals baumeln. Und es ist nicht irgendein Gold - es ist das erste gemeinsame Gold auf der World Tour des Weltverbandes FIVB. Dafür schlugen Karla Borger und Julia Sude im Finale von Quinzhou die amerikanische Beach-Legende Kerri Walsh Jennings mit ihrer Partnerin Brooke Sweat.

Der weite Weg in den Südwesten Chinas hat sich für das einzige deutsche Frauenteam im Teilnehmerfeld des Drei-Sterne-Turniers gelohnt: Neben der Goldmedaille kassieren die Stuttgarterin Borger und Sude aus Friedrichshafen zudem 600 Punkte für die Weltrangliste und 10.000 Dollar Siegprämie. Dabei lief im Finale gegen die dreifache Olympia-Gewinnerin Jennings und ihre Partnerin Sweat alles optimal: Nach 37 Minuten war mit dem ersten genutzten Matchball der erste gemeinsame internationale Turniersieg mit 2:0 (21:16 und 21:19) gesichert.

"Eigentlich sind wir auch chinesischer Meister"

"Eigentlich sind wir damit auch chinesischer Meister, so oft wie wir hier gegen China gespielt haben", sagte Karla Borger mit breitem Grinsen im Gesicht. Ukraine, Frankreich, China, China, China, China waren die Nationen, gegen die die deutschen Meisterinnen nacheinander antreten mussten. Im Finale warteten dann eben Walsh Jennings/Sweat, gegen die Borger/Sude dieses Jahr bereits dreimal antraten und dabei dreimal verloren: Zweimal deutlich in Kuala Lumpur und Tokio, einmal knapp im Tiebreak in Moskau. Jetzt endlich der Sieg im Sand von Quinzhou.

Burkhard Sude, sportliche Leiter des Teams und Vater von Julia betreute das Duo vor Ort. Der Zahnarzt aus Neukirch bei Tettnang hatte im Vorfeld eine Medaille als Ziel ausgegeben, was aus seiner Sicht "angesichts des starken Teilnehmerfelds schon ein ordentliches Unterfangen war." Umso größer die Freude nach dem Finale: "Toll, wie die beiden so ein Top-Level spielen. Unser Fazit: Wir haben richtig trainiert, und richtig entschieden, den Trip nach China zu unternehmen."

Sude: "Werden jetzt nicht ganz runter fahren"

Nach einem kurzen Aufenthalt mit intensivem Training am Olympiastützpunkt Stuttgart geht es Mitte November dann erneut auf die andere Seite des Erdballs. Zum letzten Turnier der FIVB-World-Tour des Jahres in Chetumal an der Ostküste der Halbinsel Yucatán in Mexiko. "Wir werden aber auch danach nicht ganz runter fahren", verriet Sude. "Der Motor bleibt also in Warmlauf-Stellung, denn dann geht die Olympia-Qualifikation für Tokio in die heiße Phase. Von Ende März bis zur Quali-Deadline am 15. Juni sind noch acht große, und vor allem wichtige Turniere."