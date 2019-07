Das Stuttgarter Beach-Volleyball-Duo Karla Borger und Julia Sude haben bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft vorzeitig den Einzug in die K.o.-Runde geschafft.

Karla Borger und Julia Sude haben als zweites deutsches Team bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft vorzeitig die K.o.-Runde erreicht. Das Stuttgarter Nationalduo schlug am Sonntag am Hamburger Rothenbaum das Außenseiterteam Mendoza Reyes Swan und Lolette Rodriguez aus Nicaragua deutlich mit 2:0 (21:14, 21:14). "Das ist das, was wir erhofft hatten", sagte die 30-jährige Borger nach dem zweiten Sieg beim WM-Turnier 2019.

Zuvor hatte das Schwaben-Duo China mit Ex-Weltmeisterin Chen Xue geschlagen. "Mega, dass wir nun um den Gruppensieg spielen", bemerkt Borger, die bei der WM 2013 in Polen im Finale eben dieser Chen Xue unterlegen war und zusammen mit Britta Büthe Silber gewonnen hatte.

In Hamburg ist Borger mit ihrer Blockspielerin Sude (31) an Position 19 gesetzt, will aber mehr. Einen Vorteil gegenüber den anderen deutschen Damenteams neben Olympiasiegerin Laura Ludwig und Margareta Kozuch sehen beide in ihrer schon langjährigen Erfahrung im Sand, obwohl sie auch erst seit Jahresbeginn miteinander spielen: "Jeder weiß genau, was wir brauchen. Wir versuchen, in einen Flow zu kommen." Auch Sudes ehemalige Partnerin Chantal Laboureur (Stuttgart) steht mit Sandra Ittlinger (Berlin) nach zwei gewonnenen Spielen bereits in der K.o.-Runde.