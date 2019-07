Bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in Hamburg hat die Stuttgarterin Chantal Laboureur mit ihrer neuen Partnerin Sandra Ittlinger das zweite Vorrundenspiel in einem dramatischen Spiel gewonnen. Das schwäbisch-bayrische Duo besiegte die kanadischen Zwillinge McNamara in zwei Sätzen. Karla Borger und Julia Sude gewannen ebenfalls ihr Auftaktmatch.

Dieser Jubel war ganz hart erkämpft: Chantal Laboureur und Sandra Ittlinger fallen sich nach ihrem spektakulären Sieg gegen Kanada in die Arme. Die Kanadierinnen waren von Beginn an auf Augenhöhe: Bei 31 Grad im Schatten wurde um jeden Ball gekämpft. Defensivspezialistin Chantal Laboureur überzeugt mit starken Angriffen – doch die Kanadierinnen waren hellwach und sicher in Annahme und Spielaufbau. Dauer 1:20 min Beachvolleyball-WM: Sieg für Ittlinger und Laboureur Spektakulärer Sieg für Chantal Laboureur und Sandra Ittlinger gegen die Kanadierinnen Megan McNamara und Nicole McNamara. Das auf Position eins gesetzte Deutsche Duo ist die Temperaturen eigentlich gewöhnt: Ittlinger und Laboureur trainieren in Brasilien. Doch auch die kanadischen Zwillinge ließen nichts anbrennen und setzten in den entscheidenden Momenten clever platzierte Schläge. Ein hochspannendes Match – zu keinem Zeitpunkt konnte sich eines der beiden Teams absetzen – dann der dritte Satzball für die Deutschen: Und die Stuttgarterin Chantal Laboureur behält die Nerven! Ein knapper Satzsieg: 1:0 für Deutschland. Auch der zweite Satz ganz eng: Für das erst seit diesem Jahr zusammenspielende Deutsche Duo eine erste Belastungsprobe bei dieser WM. Doch Laboureur und Ittlinger kämpften sich nach einem drei-Punkte-Rückstand zurück – bei diesem dramatischen Spiel hielt es wirklich niemanden mehr auf den Plätzen. Mental ganz stark: Nach vier abgewehrten Satzbällen sicherten sie sich mit dem ersten Matchball den Sieg gegen Kanada. Karla Borger und Julia Sude gewinnen Auftaktmatch Das Stuttgarter Beachvolleyball-Duo Karla Borger und Julia Sude gewinnen ein ebenfalls spannendes Spiel gegen das Duo Xue Chen/Wang Xinxin aus China. Den ersten Satz entschieden Borger/Sude klar für sich. Im zweiten Satz machten sie es allerdings noch einmal spannend - doch am Ende entschieden sie das Match mit 2:0 für sich.