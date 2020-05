Bewegung tut während der Corona-Krise auch dem Wohlbefinden der Menschen gut. Nun startet Baden-Württemberg die Rückkehr in den Vereinssport. Zumindest ein bisschen.

Endlich wieder den Golfschläger schwingen, das Segel setzen, den Tennisball übers Netz schlagen: Baden-Württemberg wagt in wenigen Tagen die schrittweise Rückkehr in den Breitensport. Tausende ungeduldige Hobbysportler dürften aufatmen. Allerdings dürften für viele Bereiche des Vereinssports neue Regeln gelten.

Kontaktloser Outdoorsport ist wieder erlaubt

Alles, was unter freiem Himmel und mit dem nötigen Abstand von mindestens 1,5 Metern stattfinden kann. Man habe den Lenkungskreis der Landesregierung beauftragt, wieder "kontaktlosen Outdoorsport" zu erlauben, kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann an. Er nannte Tennis, Golf und Leichtathletik als Beispiele. Gerade Sport im Freien sei gut und stärke das Immunsystem, so der Grünen-Politiker am Dienstag. Ein Sprecher des Sportministeriums nannte noch Kanufahren, Klettern, Rudern und Segeln als Beispiele. Auch Beachvolleyball sei bald wieder denkbar.

Freizeit-Schwimmer in Baden-Württemberg in der Warteschleife

"Der Landessportverband Baden-Württemberg e. V. (LSVBW) begrüßt eine Wiederaufnahme des Vereinssports ab Montag", heißt es in einer Mitteilung an diesem Dienstag. Als Sport im Freien gelte "nach Auffassung des LSVBW nicht nur die genannten Outdoorsportarten, sondern jegliche Formen des Sports, der unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln im Freien möglich ist".

Restliche Sportarten müssen sich weiter gedulden

Ringer, Tänzer und Boxer müssen sich vorerst weiter gedulden. Sportarten mit Körperkontakt bleiben weiterhin verboten, wie es aus dem zuständigen Ministerium hieß. Im Fußball soll aber Zirkeltraining ab kommender Woche wieder erlaubt sein.

Hallensport dürfe nicht vergessen werden

Nach Auffassung des LSVBW dürfe der Hallensport nicht vergessen werden. "Ein weiterer Schritt in die Halle ist in enger Abstimmung mit den sportmedizinischen Beratern", sei ebenfalls notwendig. Die Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg Elvira Menzer-Haasis zeigt sich einerseits erfreut über die schrittweise Lockerung, mahnt dennoch an: "Ich bin überzeugt, dass auch die Rückkehr zum Sport in die Sporthallen unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsanforderungen möglich ist, um zu einer neuen Normalität für das Sportangebot im Verein zu kommen." Für den medizinisch indizierten Sport bis hin zu den klassischen Sportarten ist eine Öffnung notwendig. "Der organisierte Sport ist mit seinen qualifizierten Übungsleitern in der Lage dies unter den geforderten Bedingungen zu leisten".