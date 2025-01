Fit zwischen Reben - TV Gengenbach gewinnt kleinen "Goldenen Stern des Sports"

per Mail teilen

Der TV Gengenbach zeigt, wie Bewegung und Umweltbewusstsein zusammenpassen - und wird dafür vom Deutschen Olympischen Sportbund in Berlin ausgezeichnet.

Für das Projekt "Natürlich Fit im Weinberg" hat der Turnverein Gengenbach (Ortenaukreis) eine bundesweite Auszeichnung bekommen. Das Breitensport-Projekt wurde von der Jury hinter den Bundessiegern aus Schleswig-Holstein und einem Projekt aus Nordrhein-Westfalen auf den dritten Platz gevotet und wurde am Montag in Berlin mit einem kleinen Goldenen Stern des Sport ausgezeichnet. Der dritte Platz ist mit einem Preisgeld von 5.000 Euro dotiert. Bereits im November hatte der TV Gengenbach auf Landesebene den "Silbernen Stern des Sports" verliehen bekommen.

Das sind die "Sterne des Sports" Die "Sterne des Sports" sind ein bundesweiter Wettbewerb für Sportvereine und werden auch als "Oscars des Breitensports" bezeichnet. Seit 2004 würdigt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) damit besonderes Engagement vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Herausforderungen.

Bewegung in den Weinbergen

Die Herausforderung in Gengenbach? Im Sommer raus aus der überhitzten und ausgelasteten Halle zu kommen. Die Lösung liegt direkt vor der Haustür: Der Verein verlegte Teile seiner Sportangebote in die umliegenden Weinberge – und verwandelte diese in einen Natur-Sportplatz.

"Wir haben es geschafft, 72 zusätzliche Sportangebote im Freien zu machen, von Pilates bis Jumping Fitness im Weinberg", erzählt Rainer Klipfel, Vorstand des TV Gengenbach, im Gespräch mit SWR Sport. Das vielfältige Bewegungsprogramm inmitten der Natur wurde zusätzlich zum Regelbetrieb des Vereins geschaffen.

Sport, Natur und Gemeinschaft - für alle Generationen

Den Verantwortlichen des TV Gengenbach ginge es zudem darum, mit dem Sport auch das Umweltbewusstsein zu stärken. Dafür arbeitet der Verein mit Grundschulen und Vorbereitungsklassen zusammen.

Beispielsweise wurden Unterrichtseinheiten zu Biodiversität und Weinbau mit Bewegungsspielen vor Ort verknüpft. So können die Kinder spielerisch und sportlich an die Region herangeführt werden. Das Projekt lädt aber auch die alteingesessenen Gengenbacher dazu ein, ihre Heimat bei Aktivspaziergängen für Senioren wieder neu zu entdecken.

Zweiter Preis in drei Jahren

Bereits 2022 wurde der TV Gengenbach mit dem Stern des Sports ausgezeichnet. Damals hatte der Verein mit dem Projekt "Würfelspiel für Bewegung rund um den Küchentisch" sogar bundesweit auf sich aufmerksam gemacht. Aufgrund der hohen Kreativität und dem nächsten außergewöhnlichen Projekt ist der TV Gengenbach ein besonderer Verein. "Das ist einfach ein tolles Projekt, das wollen wir erneut auszeichnen", begründete Jury-Mitglied Anne Köhler die erneute Wahl des Vereins zum Landessieger.