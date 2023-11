Trampolinturner Fabian Vogel holt wieder WM-Gold im Team

Der Bad Kreuznacher Fabian Vogel hat mit neuem Partner seinen zweiten WM-Titel im Trampolinturnen geholt. Der Cottbuser Caio Lauxtermann ist die ideale Ergänzung.

Die deutschen Trampolinturner bleiben im Synchronwettbewerb eine Bank. Am letzten Tag der Weltmeisterschaften in Birmingham sprangen der Bad Kreuznacher Fabian Vogel und der Cottbuser Caio Lauxtermann zu Gold. Mit 51,130 Punkten verwiesen die Halbfinal-Sechsten die Konkurrenz aus den USA (50,770) und Frankreich (49,980) auf die weiteren Podestplätze. Fabian Vogel hatte schon im vergangenen Jahr zusammen mit dem Stuttgarter Matthias Pfleiderer in Sofia triumphiert.

Große Emotionen bei Vogel und Lauxtermann

"Für mich ist das unfassbar", sagte der nun zweimalige Weltmeister Vogel. "Jetzt habe ich einen neuen Synchronpartner, und wir haben dieses Jahr auch schon Erfolge gehabt. Aber wieder den Titel zu gewinnen, ist total crazy." "Ich war super aufgeregt", erzählte sein Partner Lauxtermann. "Ich freue mich über diesen krassen Abschluss. Besser konnte meine erste WM nicht laufen."

"Es war wirklich sensationell, was die Jungs abgeliefert haben", so Bundestrainerin Katarina Prokesova. "Caio hat bei seiner ersten WM die Nerven behalten. Wir sind megaglücklich und stolz! Dass es im Einzel nicht so gut lief, ist traurig. Aber so ein Erfolg gibt auch dafür einen Ruck, und wir werden weiter hart arbeiten."