Valeri Belenki: Die Vita des neuen Trainers

Valeri Belenki ist in Baku, der heutigen Hauptstadt von Aserbaidschan geboren. 1992 in Barcelona wurde er mit der Mannschaft der damaligen GUS-Staaten Olympiasieger und gewann im Mehrkampf die Bronzemedaille. Zudem wurde der elegante Turner mehrfach Weltmeister. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ging Belenki, der einen deutschen Großvater hat, nach Stuttgart und wurde dort heimisch. Seit 1994 hat er die deutsche Staatsbürgerschaft. Jahrelang ging er erfolgreich für den Schwäbischen Bundesliga-Club an die Geräte und startete bei Olympia 1996 in Atlanta für Deutschland. Nach einem Riss der Bizepssehne beendete er 2001 seine Laufbahn und wurde Trainer.