Olympia-Frust: Was Elisabeth Seitz gelernt hat und weitergeben will

Das Freiwillige Soziale Jahr leisten junge Menschen unter anderem in Einrichtungen wie Alten- oder Pflegeheimen. 38 Dienstleistende sind nun aber in das Pilotprojekt FSJ digital gestartet. In dem neuen Programm des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg lernen sie Themen wie Medienbildung kennen und sollen die Inhalte an Schülerinnen und Schüler weitergeben. Am Mittwoch wurden sie begrüßt.