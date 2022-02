Elisabeth Seitz sagt Starts bei Weltcup und DTB-Pokal ab

Turnerin Elisabeth Seitz vom MTV Stuttgart wird nicht beim am Donnerstag beginnenden Weltcup in Cottbus starten. Auch beim DTB-Pokal in ihrer Heimatstadt wird die 28-Jährige fehlen.

Die Gründe für die Absage der Starts beim Weltcup und beim DTB-Pokal (18. bis 20. März) nannte Elisabeth Seitz über Instagram. "Grund dafür ist, dass ich nach meiner nacholympischen Pause meinem Körper genügend Zeit geben muss, wieder topfit zu werden. Alles andere würde das Verletzungsrisiko extrem erhöhen." Training statt Wettkampf Die Stuttgarterin, die bei der WM 2018 Bronze am Stufenbarren geholt hatte und an diesem Gerät bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen August starke Fünfte wurde, trainiert derweil und hofft, "baldmöglichst wieder fit und gesund für das Deutsche Team an den Start gehen zu können!"