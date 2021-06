Carlo Hörr vom TSV Schmiden holt bei den Finals 2021 seinen ersten Titel am Reck. Mit 14,100 Punkten setzte er sich gegen die Konkurrenz durch.

Nach dem Abgang riss Carlo Hörr vom TSV Schmiden die Arme in die Luft. Er wusste: Das war eine gute Übung. Der 22-jährige Sportsoldat erturnte sich am Reck 14,100 Punkte und sicherte sich bei den Finals 2021 seinen ersten Meistertitel am Reck. Topfavorit Andreas Toba verpasste das Reck-Finale nach einem Sturz. Diese Chance nutzte Hörr und verwies Lukas Dauser (13,633) und Nils Matache (13,233) auf die Plätze zwei und drei.

"Ich freue mich natürlich, dass es jetzt so gut geklappt hat", sagte Hörr im ARD-Interview. "Es ist die erste Medaille für mich. Ich bin ehrlich gesagt ein wenig sprachlos." Hörr ging bereits als Führender ins Finale und hatte sich daher leise Titel-Hoffnungen gemacht: "Das war überwältigend, als letzter Turner noch einmal so eine Übung raushauen zu können." Nach der Meisterschaft hofft Hörr auf das nächste Highlight: In wenigen Tagen hat er die Chance, sich auch für die Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren.