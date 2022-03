DTB-Pokal in Stuttgart: Neustart mit Weltpremiere

Nach zweijähriger Pause kommt der DTB-Pokal wieder nach Stuttgart. Vom 18. Bis 20. März wird die Porsche-Arena zur Turn-Hochburg.

Zwei Jahre lang konnte der DTB-Pokal wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Doch dieses Jahr findet das Turnevent in Stuttgart wieder seinen Platz. Für den Restart haben sich die Organisatoren etwas Neues einfallen lassen: den "Mixed-Cup Stuttgart". Dieser feiert als neues Wettkampfformat Weltpremiere. Zum ersten Mal turnen Männer und Frauen in einem Wettbewerb zusammen in einem Team und nicht getrennt. Darüber hinaus gibt es nicht nur für Leistungssportler eine "Team Challenge", sondern zum ersten Mal auch eine für Junioren. Zudem qualifizieren sich pro Gerät die sechs besten Turnerinnen und Turner aus dem Teamwettbewerb für eine Finalrunde, in der sie erneut gegeneinander antreten - die "Gerätefinals". Die maximal 3.000 unter Corona- Bedingungen möglichen Zuschauer können sich dieses Jahr von diesen Formaten überzeugen lassen.

Die Veränderungen beim diesjährigen DTB-Pokal im Detail

Das neue Wettkampf-Format "Mixed Cup" ist eine der großen Veränderungen beim 37. DTB- Pokal. Beim Mixed Cup treten insgesamt vier Nationen gegeneinander an. Die Länder sind Deutschland, USA, Kanada und Italien. Ein Team besteht aus drei Frauen und drei Männern. Geturnt wird an je vier Geräten mit je zwei Frauen und zwei Männern pro Gerät. Nach drei Geräten entscheidet das Zwischenergebnis wer im Gold-Finale und im Bronze-Finale steht. Der Schwäbische Turnerbund (STB) möchte damit als Innovationstreiber auftreten. Laut STB-Präsident Markus Frank sei der weltweite Trend zu Sportereignissen, bei denen Männer und Frauen gemeinsam antreten schon länger erkennbar.

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking gab es zum Beispiel sieben neue Wettbewerbe, vier davon gemischtgeschlechtlich. Dieser Entwicklung tragen wir nun auch im Turnen Rechnung und hoffen, dass sie international aufgenommen werden wird.

Die altbekannte Team Challenge, bei der verschiedene Nationen gegeneinander antreten, gibt es dieses Jahr nicht nur für Senioren, sondern auch für Junioren. Hier können Turnerinnen ab 14 Jahren und Turner ab 15 Jahren ihr Können zeigen. Der Wettkampf bietet den Nachwuchstalenten die Möglichkeit erste Erfahrungen in einem großen Wettkampf zu sammeln.

Die Gerätefinals sind eine weitere Neuheit in diesem Jahr. Pro Gerät kommen jeweils die besten sechs Junioren und Senioren aus der Team Challenge ins Gerätefinale und treten im Einzelwettkampf erneut gegeneinander an.

Das deutsche Team muss sich ins Zeug legen

Angeführt wird das DTB-Team in der Mixed Challenge von Sarah Voss. Die 22-Jährige gilt mit ihrer Olympia-Teilnahme von Tokio und den WM-Erfolgen in Stuttgart 2019 als erfahrenste Turnerin im Team. Eine besondere Beziehung zum Standort Stuttgart dürfte auch der in Stuttgart geborene und beim TSV Schmiden ausgebildete Carlo Hörr haben. Er trainiert auch im Kunst-Turn-Forum des Schwäbischen Turnerbundes. Unterstützt werden die beiden von Aiyu Zhu (TZ DSHS Köln), Lea Quaas (TuS Chemnitz-Altendorf), Dario Sissakis (SC Berlin) und Glenn Trebing (TK Hannover). Außer Voss und Hörr allesamt Athletinnen und Athleten mit wenig bis keiner internationalen Erfahrung.

Sarah Voss im glitzernden Ganzkörperanzug bei der EM-Qualifikation in Basel picture-alliance / Reportdienste picture alliance / KEYSTONE / Georgios Kefalas

Die Mitglieder des Turn-Teams Deutschland im Mixed Cup und in der Team Challenge müssen sich ordentlich ins Zeug legen, um eine Chance auf die vorderen Plätze zu haben. Besondern in der Team Challenge ist die internationale Konkurrenz groß und sechs Teams verfügen ebenfalls über Olympia-Erfahrung, unter anderem die Mannschaften aus Spanien, Australien und den USA.

Eli Seitz und Pauline Schäfer-Betz fallen dieses Jahr aus

Elisabeth Seitz (links) und Pauline Schäfer (rechts) beim diesjährigen DTB-Pokal leider nicht dabei. imago images Imago

Eli Seitz hat schon vor einem Monat mitgeteilt, dass sie nicht am Weltcup in Cottbus und beim DTB-Pokal in Stuttgart an den Start gehen wird. Auf ihrem Instagram-Kanal schrieb die dreifache Olympia-Teilnehmerin: "Grund dafür ist, dass ich nach meiner nacholympischen Pause meinem Körper genügend Zeit geben muss, wieder Topfit zu werden. Alles andere würde das Verletzungsrisiko zu extrem erhöhen."

Auch die Vizeweltmeisterin am Balken, Pauline Schäfer-Betz (KTV Chemnitz), kann verletzungsbedingt nicht teilnehmen.