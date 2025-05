Erneuter Gold-Jubel im deutschen Team: Dunkel gewinnt im Barrenfinale

Zum Abschluss der Turn-EM 2025 haben die deutschen Turner Nils Dunkel und Timo Eder zwei weitere Medaillen fürs deutsche Team geholt. Chancen hat noch Andreas Toba (Reck).

Wieder jubelt das deutsche Turn-Team bei der Heim-EM in Leipzig über einen Titel: Nils Dunkel (Erfurt) kürte sich im Einzelfinale am Barren überraschend zum neuen Europameister. Drei Jahre nach EM-Bronze in München am Pauschenpferd präsentierte der 28 Jahre alte Erfurter eine tadellose Übung und erhielt dafür 13,900 Punkte und damit 0,1 Zähler mehr als in der Qualifikation. Teamkollege Timo Eder (Ludwigsburg) freute sich über die Bronzemedaille (13,700 Punkte). Auf den zweiten Platz kam der Schweizer Ian Raubal (13,766 Punkte).

Erstes EM-Gold am Barren seit 2012

Dunkel ist der erste deutsche Barren-Europameister seit Marcel Nguyen 2012. "Ich bin immer noch dabei, das zu realisieren", sagte Dunkel nach dem Wettkampf im ARD-Interview. "Ich bin so happy und freue mich vor allem, dass ich mit Timo auf dem Podium stehen konnte." Eder hätte sogar den Titel angreifen können, bekam jedoch drei Zehntelpunkte Abzug, weil er beim Einturnen zu lange gebraucht hatte. "Das war ein bisschen unnötig", gab der Bronzemedaillengewinner zu. "Aber ich freue mich unfassbar für Nils und bin so froh auf dem Podium zu stehen."

Dunkel holte damit doch noch eine Medaille bei der Heim-EM, nachdem er mit der Männermannschaft am Dienstag einen überraschend starken vierten Platz belegt hatte. Auch im Mehrkampf-Finale am Donnerstag war Dunkel als Fünfter den Medaillen unerwartet nah gekommen. Eder hatte sich am Mittwoch gemeinsam mit Karina Schönmaier zum Europameister im Mixed-Teamfinale gekrönt.

Europameisterin Schönmaier verpasst Medaille am Boden

Schönmaier, die in Chemnitz trainiert, wiederum verpasste ihre vierte Medaille bei den Kontinentalmeisterschaften. Nach Silber mit der Mannschaft und den zwei Europameister-Titeln im Mixed-Team und am Sprung wurde die gebürtige Bremerin im Bodenfinale Sechste (12,966). Europameisterin wurde die Rumänin Ana Barbosa (13,833). Silber ging an Manila Esposito aus Italien (13,700), Bronze an die Spanierin Alba Petisco (13,566).

Zum Abschluss der EM gibt es dann noch das Finale am Reck mit dem letzten Auftritt von Andreas Toba. Der 34-Jährige steht im Mittelpunkt des Endkampfes, um dann vor heimischem Publikum seine bewegte Karriere zu beschließen.

Die Sieger der anderen Geräte-Finals

Weitere Medaillen am Samstag wurden ohne deutsche Beteiligung vergeben. Die Belgierin Nina Derwael gewann mit 14,033 Punkten am Balken die Goldmedaille. Es ist der zweite Einzeltitel für die 25-Jährige in Leipzig und ihr insgesamt viertes EM-Gold. Am Sprung setzte sich der Armenier Artur Davtyan mit 14,799 Punkten durch und holte sich den EM-Titel.