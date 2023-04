Das müssen Sie wissen zur Turn-EM in Antalya

Vom 11.-16. April findet im türkischen Antalya die Europameisterschaft im Turnen statt. Dabei geht es für die deutschen Sportler nicht nur um Titel, sondern auch um die Olympia-Qualifikation.

Eigentlich standen nur die Titelkämpfe im Einzel auf dem Plan. Wegen des kürzeren Olympia-Zyklus wird in Antalya aber auch die Qualifikation in den Mannschaftswettbewerben für die diesjährige WM in Antwerpen stattfinden. Für die besten 13 Teams geht es zur Weltmeisterschaft - dort wiederum qualifizieren sich die Top 12 für die Olympischen Spiele in Paris 2024.

Welche Disziplinen gibt es?

Bei den Frauen wird am Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden geturnt, die Männer gehen an insgesamt sechs Geräten an den Start: Sprung, Boden, Pauschenpferd, Ringe, Reck und Barren.

Im Unterschied zu Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen wird es in Antalya keine Einzel-Mehrkampfentscheidungen geben - ausnahmsweise aber in diesem Jahr die Entscheidungen im Mannschaftsmehrkampf. Dort treten die besten Teams aus der Qualifikation gegeneinander an. Jeweils fünf Turnerinnen und Turner gehen ans Gerät, nur vier von ihnen gehen allerdings in die Wertung ein.

Das deutsche Männer-Team

Sowohl die deutschen Frauen als auch die Männer müssen ihr Mannschaftsticket nach Antwerpen beziehungsweise Paris noch lösen. Dafür müssen sie in Antalya zumindest unter die besten Acht kommen und damit das Teamfinale erreichen. Bei der letzten EM reichte es für die Herren immerhin für Rang sieben. Angeführt werden die deutschen Männer von Andreas Toba - ergänzt wir das Team durch den letztjährigen EM-Dritten Nils Dunkel, Lucas Kochan, Nick Klessing und Pascal Brendel. Milan Hosseini geht als Einzelstarter an verschiedenen Geräten an den Start. Für den WM-Zweiten am Barren, Lukas Dauser, reicht es nach einer Schulterverletzung noch nicht für die Wettkämpfe.

Die deutschen Frauen

Bei der Europameisterschaft in München 2022 erturnten sich die deutschen Frauen im Team eine Bronzemedaille. Genau wie damals sind auch in diesem Jahr die beiden Europameisterinnen Elisabeth Seitz und Emma Malewski am Start. Sarah Voss, Lea Quaas und Anna-Lena König komplettieren die deutsche Turnerinnen-Riege. Ex-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz musste ihre Teilnahme verletzungsbedingt absagen.

Das sind die Favoriten

In der Mannschaftswertung ist sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen mit Italien und Großbritannien zu rechnen. Beide Nationen haben bereits ihr WM-Ticket bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Liverpool im Team gelöst - die Britinnen schafften damals die Silbermedaille, bei den britischen Männern reichte es zu Bronze.

Großbritannien besitzt auch in den Einzelentscheidungen gleich mehrere Titelanwärter. Boden-Weltmeisterin Jessica Gadirova geht auch in Antalya wieder an den Start, genau wie ihr Mannschaftskollege und Titelverteidiger am Sprung Jake Jarman.

Wie stehen die deutschen Chancen?

Vor allem bei den Frauen dürfen die deutschen Turn-Fans auf Medaillen hoffen. Elisabeth Seitz, die bei der Heim-EM in München im vergangenen Jahr Gold am Stufenbarren holte, und Emma Malewski - Titelverteidigerin am Schwebebalken - könnten auch in diesem Jahr wieder auf den vorderen Plätze landen. Wobei vor allem Emma Malewski in diesem Jahr noch nicht richtig sicher auf dem Balken wirkte, beim DTB-Pokal in Stuttgart sogar stürzte.

Nils Dunkel, der in München etwas unerwartet Bronze am Pauschenpferd holte, könnte in Antalya wieder für eine Überraschung sorgen. Weil viele Nationen ihre besten Sportler für die Weltmeisterschaft im Herbst schonen, ist für den Erfurter an seinem Paradegerät einiges möglich.

Was passiert wann?

Den Auftakt machen am Dienstag (11.04.) die Männer mit ihren jeweiligen Qualifikationen. Zwei Tage später findet dann das Herren-Mannschaftsfinale statt. Die Frauen haben ihre Wettkämpfe jeweils am Mittwoch (Qualifikation) und am Freitag (Finale Mannschaft).

Spannend in Sachen Einzelentscheidung wird es dann am Wochenende. Bei den Männern werden die Medaillen am Boden, am Pauschenpferd und an den Ringen am Samstag vergeben. Die Frauen starten im Sprung und am Stufenbarren.

Am Sonntag - dem letzten Wettkampftag - geht es dann in die Männerentscheidungen im Sprung, am Barren und am Reck. Die Frauen turnen auf dem Schwebebalken und am Boden.