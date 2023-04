Beim EM-Debüt: Pascal Brendel im Mehrkampffinale auf Rang acht

Als einziger deutscher Turner erreichte der erst 19-jährige Pascal Brendel das Mehrkampffinale bei der EM in Antalya. Dort zeigte der Hesse eine starke Leistung und wurde bei seinem EM-Debüt mit Platz acht belohnt.

Schon vor seinem ersten EM-Finale erhielt Pascal Brendel Vorschusslorbeeren von höchster Stelle. Bundestrainer Valeri Belenki schwärmte nach der starken Qualifikation mit Platz sechs über den 19-Jährigen: "Ein neuer Star ist geboren." Auch im Finale überzeugte der junge Hesse im Sechskampf aus Pauschenpferd, Ringen, Sprung, Barren, Reck und Boden und landete in Antalya auf Rang acht.

Brendel, der in der 1. Bundesliga für die KTV Straubenhardt an den Start geht, turnte sich im Wettkampf nach vorne, rangierte vor der abschließenden Reckübung auf Rang acht. Am Reck erturnte sich Brendel dann noch 13,233 Punkte und wurde anschließend von Bundestrainer Belenki kräftig geherzt.

Damit untermauerte Brendel seinen Status als Turner mit Zukunft. Im 24er-Feld ließ der Deutsche Meister am Pauschenpferd einige größere Namen hinter sich. Die Goldmedaille sicherte sich Lokalmatador Adem Asil. Dem Ringe-Weltmeister aus der Türkei am nächsten kamen Jake Jarman aus Großbritannien und der Ukrainer Ilja Kowtun.

SWR-Livestream am Samstag & Sonntag

Am Wochenende werden in einem SWR-Livestream alle Entscheidungen der Turn-EM in Antalya auf swr.de und auf sportschau.de übertragen. Los geht's ab 12:30 Uhr am Samstag, dann werden bei den Männern die Medaillen am Boden, am Pauschenpferd und an den Ringen vergeben. Die Frauen starten im Sprung und am Stufenbarren.

Am Sonntag werden die Entscheidungen von 12 bis 14:40 Uhr gestreamt. Bei den Männerentscheidungen geht es im Sprung, am Barren und am Reck zur Sache. Die Frauen turnen auf dem Schwebebalken und am Boden.