DTB-Pokal: Mixed-Team rettet mit Rang zwei deutsche Turnbilanz

Versöhnlicher Abschluss für die deutschen Kunstturner beim DTB-Pokal in Stuttgart: Rang zwei im neuen Mixed-Team-Wettbewerb rettete die Bilanz beim Traditionsturnier in der Porsche-Arena. Erst im Finale musste sich

die deutsche Riege dem favorisierten US-Team beugen, Rang drei ging

an Italien.

An den ersten beiden Tagen allerdings hatten die Gastgeber nur eine Nebenrolle gespielt. Fünf Monate vor den Europameisterschaften in München wurde deutlich, dass die seit Jahren etablierten Athleten beim Deutschen Turner-Bund (DTB) nur schwer zu ersetzen sind. Besonders eklatant war der Leistungsrückstand bei den Frauen. Unter den Augen des neuen Cheftrainers Gerben Wiersma kam die deutsche Riege in der Team-Challenge nicht über Rang sieben hinaus. Stammkräfte wie Elisabeth Seitz nicht am Start Stammkräfte wie die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz aus Stuttgart und die ehemalige Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz) fehlten in Stuttgart, sie werden vermutlich erst im Mai erste Wettkämpfe bestreiten. "Wir versuchen, unsere jungen Turnerinnen langsam heranzuführen. Entsprechend konnten die Auftritte nicht komplett fehlerfrei sein", sagte der Niederländer. Schon beim Turnier der Meister vor drei Wochen in Cottbus waren seine neuen Schützlinge ohne Einzelmedaille geblieben. Deutsche Herren Dritte hinter USA und Italien Bei einer ähnlichen Personallage durfte Männer-Chefcoach Valeri Belenki ein etwas positiveres Fazit ziehen. Auch dem 52-Jährigen fehlten Topathleten wie Lukas Dauser aus Unterhaching, Olympia-Zweiter am Barren, dessen Vereinskollege Marcel Nguyen sowie der Hannoveraner Andreas Toba. Dennoch reichte es für sein Quintett hinter den USA und Italien zu einem passablen dritten Platz. Viele Top-Teams nicht dabei Insgesamt war die traditionsreiche Veranstaltung in diesem Jahr auch international von zahlreichen Absagen gekennzeichnet. Russland hatte schon vor dem Angriffskrieg gegen die Ukraine auf einen Start verzichtet, die Topturner aus China und Japan stornierten den geplanten Europatrip wegen der Corona-Pandemie. Der war auch in den vergangenen beiden Jahren die Austragung des DTB-Pokals zum Opfer gefallen. Saisonhöhepunkt: Weltmeisterschaften im November Wichtige Zwischenstation auf dem Weg zu den in die European Championships eingebetteten europäischen Titelkämpfe im August sind die deutschen Meisterschaften Ende Juni in Berlin als Bestandteil der "Finals 2022". Die Weltmeisterschaften Anfang November in Liverpool stellen den Saisonhöhepunkt dar.