DTB-Pokal in Stuttgart: Kunstturnerinnen landen auf Rang sieben

Die deutschen Kunstturnerinnen haben beim traditionsreichen DTB-Pokal in Stuttgart in der Team-Challenge Rang sieben belegt. Mit 145,229 Punkten lag die junge deutsche Riege letztlich klar hinter dem Team USA (164,929). Silber in der Porsche-Arena ging an Italien (163,929) vor Australien (153,297).

"Wir versuchen diese jungen Turnerinnen langsam heranzuführen. Entsprechend konnten die Auftritte nicht komplett fehlerfrei sein", sagte Chefcoach Gerben Wiersma über die international noch weitgehend unerfahrenen Julia Dumrath (Heckenrath), Anna-Lena König (Bodersweier), Aiyu Zhu (Köln), Jessica Schlegel (Leipzig) und Karina Schönmaier (Buchholz). Video herunterladen (6,6 MB | MP4) Deutsche Männer belegen Rang drei Bereits am Freitag hatten die deutschen Männer Rang drei geholt. Der Sieg ging erwartungsgemäß an die Riege aus den USA vor dem Quintett aus Italien. "Wir wollten unter die ersten Sechs rutschen. Das ist uns problemlos gelungen", sagte der neue Cheftrainer Valeri Belenki, der auf drei seiner Stammkräfte verzichten musste. Zahlreiche Top-Athletinnen und Athleten nicht dabei Der DTB-Pokal ist in diesem Jahr von zahlreichen Absagen gekennzeichnet. Russland hatte schon vor dem Angriffskrieg gegen die Ukraine auf einen Start verzichtet, die Topturner aus China und Japan stornierten den geplanten Europatrip wegen der Coronavirus-Pandemie. Der war auch in den vergangenen beiden Jahren die Austragung des DTB-Pokals zum Opfer gefallen. SWR Sport zeigt Weltpremiere: Mixed-Cup Am letzten Tag des DTB-Pokals kommt es zu einer Weltpremiere: Zum ersten Mal turnen Männer und Frauen in einem Wettbewerb zusammen in einem Team und nicht getrennt. SWR Sport überträgt den Mixed Cup am Sonntag, 20. März, ab 14:30 Uhr.