Alle Infos zur Turn-WM 2022

In Liverpool findet die Turn-Weltmeisterschaft 2022 statt, zu der das deutsche Team mit einem Mix aus Erfahrung und Neuzugängen anreist.

Jährlich, außer wenn Olympische Spiele stattfinden, findet eine Turn-Weltmeisterschaft statt. Durch die mit der Corona-Pandemie verbundene Verschiebung der Spiele 2020 gab es 2021 Olympische Spiele und direkt im Oktober danach die WM im japanischen Kitakyūshū. Jetzt folgt die Weltmeisterschaft in Liverpool. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu:

Wo und wann findet die WM statt?

Die Turn-Weltmeisterschaft 2022 findet vom 29. Oktober (Samstag) bis zum 6. November (Sonntag) in der M&S Bank Arena in Liverpool statt. Mehr als 400 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt nehmen an dem Event teil, bis zu 11.000 Zuschauer passen in die Arena.

Welche Disziplinen gibt es?

Bei den Frauen wird am Sprung, Stufenbarren, Balken und Boden geturnt, bei den Männern sind es sechs Geräte: Ebenfalls Sprung und Boden, außerdem Pauschenpferd, Ringe, Reck und Barren. Es gibt Einzel-Mehrkämpfe, die Wettkämpfe an den einzelnen Geräten und bei dieser WM zusätzlich Teamwettkämpfe. Die Qualifikation gilt für alles gemeinsam - dort qualifizieren sich die besten acht Teams, die besten 24 Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer und die besten Acht an den jeweiligen Geräten.

IMAGO IMAGO / Schreyer

In den Teamewettbewerben treten also die besten Mannschaften der Qualifikation gegeneinander an. Fünf Turnerinnen und Turner sind jeweils im Team, pro Gerät turnen aber nur vier und gehen in die Wertung ein. Im Mehrkampf turnen die besten 24 Athletinnen und Athleten nacheinander an allen Geräten und sammeln Punkte für ihre Gesamtwertung. Und in den Gerätefinals turnen die jeweils besten acht Spezialisten und kämpfen dort um die WM-Titel.

Was passiert wann?

Samstag bis Montag werden die Qualifikationen geturnt, ab Dienstag gibt's dann die ersten Finalkämpfe. Los geht's mit dem Teamfinale der Frauen, Mittwoch dann das Teamfinale bei den Männern. Donnerstag und Freitag werden die besten Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer gesucht und am Wochenende stehen die Gerätefinals an, Samstag bei den Frauen Sprung und Stufenbarren, bei den Männern Boden, Ringe und Pauschenpferd. Sonntags dürfen die Frauen dann am Balken und Boden ran, die Männer turnen Sprung, Barren und Reck. Bis auf einige Qualifikationswettkämpfe finden alle Sessions in den Abendstunden statt.

Wie stehen die deutsche Chancen?

Elisabeth Seitz ist und bleibt die deutsche Vorzeigeturnerin und turnt weiterhin in der Weltspitze. Das will die Stufenbarren-Europameisterin auch in Liverpool an ihrem Paradegerät wieder unter Beweis stellen. Darauf fokussiert sie sich und tritt nicht im Mehrkampf an. Die ebenfalls frisch gebackene Europameisterin Emma Malewski will bei ihren ersten Weltmeisterschaften zeigen, dass ihr EM-Erfolg in München keine Ausnahme war. Wegen einer Fußverletzung musste die aktuelle Schwebebalken-Vizeweltmeisterin Pauline Schäfer-Betz kurzfristig absagen, Sarah Voss ist verletzt und die erfahrene Kim Bui hat nach der EM im Sommer ihre Karriere beendet. Deshalb ist die deutsche Frauen-Riege mit Talenten wie Anna-Lena König, Lea Marie Quaas und Karina Schönmaier bestückt, die bei der WM Erfahrungen sammeln können - Erfolge wären eine große Überraschung.

Elisabeth Seitz nach ihrem Titelgewinn bei den European Championships 2022 in München IMAGO IMAGO / Schreyer

Das deutsche Männer-Team wird angeführt von Tokio-Silbermedaillengewinner Lukas Dauser (Barren) und Routinier Andreas Toba, den viele noch von den Olympischen Spielen in Rio kennen, wo er trotz eines Kreuzbandrisses noch weiter geturnt und dem Team somit die Finalteilnahme ermöglicht hat. EM-Bronze-Gewinner Nils Dunkel (Pauschenpferd) und Glenn Trebing sind dabei, dazu kommen die Neulinge Pascal Brendel und Milan Hosseini. Das Team wird versuchen ins Finale zu kommen, größte Medaillenhoffnung ist sicher Lukas Dauser am Barren.

Lukas Dauser bei seiner Barren-Übung während der European Championships 2022 IMAGO IMAGO / MIS

Wer sind die Favoritinnen und Favoriten?

Direkt vorab: DER Turn-Superstar überhaupt ist nicht dabei. Nachdem sie bei den Olympischen Spielen in Tokio aus psychischen Gründen mehrere Starts abgesagt hatte, ist die US-Amerikanerin Simone Biles weiterhin nicht im Training und wird auch bei der WM nicht starten. Mit Sunisa Lee fehlt eine weitere US-Top-Turnerin. Aber die Boden-Olympiasiegerin Jade Carey (USA) ist dabei und Turn-Fans dürfen sich unter anderem auf die italienische Mehrkampf-Europameisterin Asia D'Amato und die Olympiasiegerinnen Nina Derwael (Stufenbarren, Belgien) und Rebeca Andrade (Sprung, Brasilien) freuen. Das sind definitiv Frauen, die mit großen Medaillenchancen in den Wettkampf gehen. Für den Teamwettbewerb haben die Chinesinnen, die Italienerinnen und die Britinnen die Favoritenrollen. Die russische Mannschaft ist von der WM ausgeschlossen.

Bei den Männern sollte man in den Teamwettkämpfen vor allem die Chinesen, die Japaner und die Briten bei ihrer Heim-WM im Auge behalten. Im Einzel treten große Namen wie Mehrkampf-Olympiasieger Daiki Hashimoto (Japan) und Mehrkampf-Weltmeister Zhang Boheng (China) an. Außerdem wird unter anderem der britische Mehrkampf-Europameister Joe Fraser in seiner Heimat alles geben, um eine Medaille zu holen. Und auch in den Gerätefinals sind Olympiasieger wie Artem Dolgopyat (Boden, Israel) und Jingyuan Zou (Barren, China) dabei.