Ihre erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft konnte Lea Quaas bereits im letzten Jahr in Liverpool verbuchen. Die 18-jährige Schülerin vom TuS Chemnitz-Altendorf holte bei den Deutschen Meisterschaften Gold am Boden. Ihr größtes Ziel: Die Teilnahme am Teamwettbewerb bei den Olympischen Spielen in Paris 2024.