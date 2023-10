Turnerin Schäfer-Betz WM-Achte am Schwebebalken - Biles siegt

Pauline Schäfer-Betz hat ihre Erfolgsserie bei den Turn-Weltmeisterschaften in Antwerpen nicht fortsetzen können.

Die 26 Jahre alte Chemnitzerin belegte am Sonntag (08.10.2023) in Antwerpen den achten Platz am Schwebebalken. Die Weltmeisterin von 2017 bekam an ihrem Spezialgerät für ihre Übung 12,800 Punkte.

Schäfer-Betz hatte neben Gold vor sechs Jahren bereits Bronze 2015 sowie Silber 2021 gewonnen. Im Sportpaleis von Antwerpen verwackelte sie ihren Angang, vermied im Verlauf ihrer Übung nur mit Mühe einen Sturz und wurde überdies mit dem Abzug von 0,1 Punkten bestraft, weil sie die Zeit von 90 Sekunden für den Vortrag überzog.

"Ich bin mit der Übung nicht zufrieden", sagte Schäfer-Betz hinterher im Gespräch mit SWR Sport. "Ich habe beim Einturnen schon ein paar Probleme gehabt, aber ich musste All-in gehen – entweder hopp oder top. Natürlich ist es ein bisschen schade. Ich weiß, dass ich es besser kann, und das werde ich auch zeigen."

Weltmeisterin wurde Simone Biles mit 14,800 Punkten. Für den US-Superstar war es der zu diesem Zeitpunkt 22. WM-Titel. Rang zwei sicherte sich Zhou Yaqin aus China mit 14,700 Punkten. Die Bronzemedaille gewann die Sprung-Weltmeisterin Rebeca Andrade aus Brasilien mit 14,300 Zählern.