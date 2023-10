Simone Biles hat bei der WM in Antwerpen ihre Ausnahmestellung im Turnen unter Beweis gestellt. Sarah Voss schaffte derweil die Olympia-Quali.

US-Superstar Biles gewann am Sonntag (08.10.2023) sowohl am Schwebebalken als auch zum Abschluss am Boden und stockte ihre WM-Bilanz auf insgesamt 23 Mal Gold auf. Am Balken siegte die 26-Jährige mit 14,800 Punkten vor Zhou Yaqin aus China (14,700) und Sprung-Weltmeisterin Rebeca Andrade aus Brasilien (14,300).

Turn-WM 2023 in Antwerpen: Biles siegt auch am Boden

Anschließend war Biles auch mit ihrem athletischen und von Akrobatikreihen geprägten Vortrag am Boden nicht zu schlagen und bekam 14,633 Punkte. Zweite wurde Andrade (14,500) vor ihrer brasilianischen Landsfrau Flavia Saraiva (13,966).

In der letzten Männer-Entscheidung am Reck setzte sich Mehrkampf-Weltmeister Daiki Hashimoto mit 15,233 Zählern durch. Silber ging an den Kroaten Tin Srbic (14,700) vor Su Weide aus China (14.500).

Voss für Olympia 2024 in Paris qualifiziert

Im ersten Finale des letzten WM-Tages hatte Jake Jarman aus Großbritannien den Sprung-Titel mit 15,050 Punkten gewonnen. Zweiter wurde Khoi Young aus den USA (14,849), Dritter der Ukrainer Nasar Tschepurnji (14,766)

Sarah Voss ist derweil als zweite deutsche Turnerin für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert. Das geht aus der vom Weltverband Fig am Sonntag nach Abschluss der Weltmeisterschaften veröffentlichten Liste hervor.

Auch Schäfer-Betz hat Startplatz sicher

Die 23 Jahre alte Kölnerin hat durch ihren 19. Rang in der Qualifikation bei der WM den Platz erhalten. Zuvor hatte bereits Pauline Schäfer-Betz über die Mehrkampf-Qualifikation einen namentlich festgelegten Startplatz in Paris sicher.