Top-Athleten und eine tolle Atmosphäre - die Turn-WM in Stuttgart war für die Veranstalter ein voller Erfolg. Das könnte auch einer deutschen Olympia-Bewerbung helfen, meint IOC-Präsident Thomas Bach.

Herr Bach, wie haben Sie die Stimmung bei der Turn-WM in Stuttgart erlebt?

Thomas Bach: Das ist begeisternd. Wenn man die fachkundigen, fairen Zuschauer sieht und wie das auf die Athleten wirkt – das ist ein Nehmen und Geben. Und mit der neuen Form der Präsentation der Finalisten, trägt das auch nochmal dazu bei, die Stimmung bei den Athleten zu erhöhen. Das hilft dann auch der Performance.

Es gibt Athletinnen und Athleten, die sich in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle vorkommen, wie bei Olympischen Spielen. Könnte denn eine Veranstaltung mit so vielen Zuschauern und mit dieser Stimmung nicht auch einer möglichen Olympia-Bewerbung einen "Push" geben?

Bach: Das müssen Sie den DOSB fragen, wie er das sieht. Es ist aber in der Tat so, dass Stuttgart und Deutschland generell eine sichere Bank für sportliche Großveranstaltungen sind. Jeder weiß, das Deutschland Großveranstaltungen organisieren kann. Inzwischen haben die Leute international begriffen, dass man in Deutschland nicht nur Feste organisieren kann, sondern dass man sie auch wirklich feiern kann. Und das in so einer sportlich begeisternden Art und Weise wie hier in Stuttgart, das hilft auch in einer möglichen internationalen Präsentation.

Zur Person Thomas Bach ist Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Der Olympia-Sieger und Fecht-Weltmeister aus Tauberbischofsheim war bereits seit 1982 Mitglied des Nationalen Olympischen Komitees (NOK), wechselte neun Jahre später zum IOC und ist seit 2013 dessen Präsident.

In Stuttgart waren Athleten aus mehr als 90 Nationen am Start. Aus China, Chinese Taipeh, Türkei, USA, Israel, Deutschland - alles sehr friedlich. Wie weit geht die Vorbildfunktion des Sports und vor allem des Turnens in die Politik hinein?

Bach: Aufgabe der Olympischen Spiele ist es, die gesamte Welt zu vereinen. In der Tat sind Olympischen Spiele derzeit das einzige Weltereignis, dem es gelingt, alle 206 Nationalen Olympischen Komitees und die Athleten der ganzen Welt zu einem friedlichen Wettstreit zu vereinen. Wir sehen in der augenblicklichen politisch sehr fragilen, sehr konfrontativen Lage, dass dieses Symbol der Olympischen Spiele vielleicht wichtiger ist, denn je.