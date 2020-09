Nationalturner Nick Klessing hat mit großer Betroffenheit auf den Anschlag in seiner Heimatstadt Halle reagiert. Bei dem Anschlag durch einen mutmaßlichen Rechtsextremisten waren am Mittwoch in Halle/Saale zwei Menschen getötet worden.

"Wir haben es während des Team-Finals mitbekommen. Ich kann es nicht fassen, dass eine eher kleine Stadt wie Halle von so einem Attentat betroffen ist", sagte der 21 Jahre alte Polizeimeister-Anwärter, der für den SV Halle turnt und sich bei der Heim-WM in Stuttgart mit seinen Teamkollegen am Mittwoch das Mannschaftsfinale der Konkurrenz auf der Tribüne angeschaut hatte. Zum Glück kenne er niemanden, der unmittelbar in die Geschehnisse involviert sei. "Aber trotzdem hat mich die Nachricht sehr erschreckt. Mein Mitgefühl gilt den Opfern und deren Angehörigen", sagte Klessing am Donnerstag.

Klessings Familie kommt nicht aus Halle, sondern wohnt in Rodewisch im Vogtland. Der Ringe-Spezialist, der am Samstag bei der WM in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle an seinem Paradegerät im Gerätefinale steht, absolviert aktuell seine Polizeiausbildung in der Sportfördergruppe in Kienbaum.