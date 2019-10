Vor vier Monaten bricht sich der deutsche Barren-Spezialist einen Mittelhandknochen, vor vier Wochen bremst ihn ein Bänderanriss aus. Dennoch schafft es der Dauser zur Turn-WM und kämpft am Sonntag um Gold im Barren-Finale.

Es ist eigentlich ein kleines Wunder, dass Lukas Dauser am letzten Tag der Turn-Weltmeisterschaft in Stuttgart um Gold kämpft. Am 18. Juni brach sich der 26 Jahre alte Unterhachinger den Mittelhandknochen der rechten Hand, vor exakt vier Wochen beim Länderkampf in Backnang, als er mit Verspätung seine WM-Tauglichkeit nachweisen musste, erlitt er beim Sprung einen Anriss des hinteren Innenbandes im Fuß. Er ging eine Woche an Krücken. Doch mit großer Disziplin und seinem unbändigen Willen und Trainingsfleiß schaffte er es in letzter Minute noch zur Heim-WM. "Der Druck ist natürlich da, ich versuche den jetzt nicht auszublenden, der ist schon da. Aber er ist jetzt nicht übermächtig groß. Ich versuche einfach Spaß zu haben, die Atmosphäre zu genießen und dann schauen wir mal, was raus kommt", so Dauser gegenüber SWR Sport.

An diesem Sonntag (Ab 13.00 Uhr live im ZDF) steht Dauser mit sieben weiteren Akrobaten im Barren-Finale. "Klar gab es Momente und Situationen, in denen ich gezweifelt habe, ob es noch reicht. Zwischendurch habe ich auch mal gedacht: 'Scheiße, es klappt nicht mehr'", gibt Dauser zu. Doch er wollte sich nicht unterkriegen lassen, seinen Traum nicht begraben. "Der schönste Moment", berichtet er, "war, als ich nach der Hand-Operation endlich die Freigabe zur Vollbelastung bekam." Anfang August war das: "Danach war ich gefühlt den ganzen Tag in der Halle."

Dauser gewinnt den Wettlauf gegen die Zeit

Dauser wusste, dass die Zeit gegen ihn arbeitet. Um so intensiver und konzentrierter trainierte er, musste aber stets die richtige Balance zwischen Belastung, Entspannung und Regeneration finden. Seine Hand wird von einer Metallplatte stabilisiert. Die Narbe ist noch deutlich zu sehen. Der Fuß ist mit einem stabilisierenden Tapeverband versehen. "Die Hand ist okay, macht keine Probleme", sagt der EM-Zweite von 2017. "Den Fuß spüre ich noch, habe aber keine Schmerzen. Das ginge auch nicht, damit könnte ich nicht turnen."

Ohne die Unterstützung von DTB-Chefcoach Andreas Hirsch, der ihm bis zuletzt die WM-Tür offen hielt, sowie die Fürsorge seiner Freundin und Familie, die natürlich in Stuttgart dabei sind, hätte er es nicht geschafft. "Herr Hirsch hat die ganze Zeit an mich geglaubt, mir Mut gemacht. Ich weiß nicht, ob er auch Tage hatte, an denen er anders dachte. Aber er hat sofort gesagt: Das kriegen wir hin", schwärmt Dauser, der in Berlin beim Sohn des Bundestrainers, Robert Hirsch, trainiert.

Mit der besten Vornote (15,033 Punkte) erreichte Dauser das Finale, in dem der zurzeit weltbeste Barren-Turner Zou Jingyuan aus China fehlt, weil er sich einen großen Patzer in der Qualifikation leistete. Dasselbe gilt für die beiden Russen Nikita Nagorni und Artur Dalalojan sowie den Ukrainer Oleg Wernjajew. Das Weltklasse-Trio gewann am Freitag im Mehrkampf-Finale Gold, Silber und Bronze. Doch die Achter-Konkurrenz ist stark. "Mir wäre es lieber, der Chinese wäre im Finale dabei und würde da verturnen", sagt Dauser verschmitzt. Ansonsten will er den Rat von Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen beherzigen, der zu ihm sagte: "Du musst einfach dein Ding machen und cool bleiben."