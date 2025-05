Deutsche Turnerinnen holen Silber: "Ich bin so stolz auf unser Team"

Helen Kevric, Karina Schönmaier und Co. haben sich bei der Heim-EM in Leipzig sensationell die Silbermedaille gesichert. Es war die erste Medaille seit der EM 2022. Entsprechend emotional fielen die Reaktionen aus.

Trotz der vielen Absagen schafften die deutschen Turnerinnen die Überraschung. Mit 158.396 Punkten holte sich das Team von Bundestrainer Gerben Wiersma die Silbermedaille bei der Turn-EM in Leipzig. Gold holte Italien mit 161.930 Punkten. Die französischen Turnerinnen wurden mit 156.728 Punkten Dritte.

Dabei war das deutsche Team ohne die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz, Ex-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz und die frühere Europameisterin Emma Malewski angereist. Doch die junge Garde - Helen Kevric (17), Lea Quaas (19), Janoah Müller (17), Silja Stöhr (17) und Karina Schönmaier (19) - überzeugte auf ganzer Linie.

Junge deutsche Turn-Riege überzeugt

"Es war so ein schöner Moment mit dem Team dort zu stehen, zu jubeln, dass wir den zweiten Platz geschafft haben", sagte eine völlig überwältigte Schönmaier nach dem Wettkampf. "Es hat so Spaß gemacht vor diesem Publikum bei einer Heim-EM zu turnen." Man sei als Gruppe sehr gut zusammengewachsen und verstehe sich gut, so Schönmaier. "Ich bin sehr stolz auf unser Team."

Schönmaier qualifizierte sich als Beste mit der Durchschnittsnote von 13,833 Punkten für zwei Sprünge für das Finale, mit 13,200 Zählern als Sechste für den Endkampf am Boden sowie im Mehrkampf als Achte mit 52,032 Zählern.

Kevric mit Gold-Hoffnungen am Stufenbarren

Kevric, im vorigen Jahr in Paris Olympia-Achte im Mehrkampf sowie Sechste am Stufenbarren, erreichte als Dritte der Qualifikation auch das Mehrkampf-Finale sowie die Medaillen-Entscheidung am Stufenbarren. An ihrem Spezialgerät war sie die Beste der Ausscheidung mit 14,766 Punkten und kann sich berechtigte Gold-Hoffnungen machen. Vor der Zweiten, Nina Derwael aus Belgien, hatte Kevric 0,366 Zähler Vorsprung.

"Nicht zu viel über die Ergebnisse nachdenken, sondern erstmal turnen", wollte sich Kevric aber über die Top-Werte in der Qualifikation zunächst keine weiteren Gedanken machen. "Ich habe gesagt, dass ich hier hinkomme und von Tag zu Tag denke, denn es sind schon viele Wettkämpfe." Als Hintergedanken habe sie eine Medaille zwar schon, aber "wenn das den ganzen Kopf einnimmt, ist das eher eine Blockade".

Missbrauchsskandal überschattet Heim-EM

Die Silbermedaille im Team ist der versöhnliche Auftakt in eine schwierige EM. Der DTB kämpft seit dem Jahreswechsel mit einer schweren Krise, weil ehemalige wie aktive Turnerinnen unter anderem "körperlichen und mentalen Missbrauch" an den Bundesstützpunkten in Stuttgart und Mannheim angeprangert hatten. "Es ist natürlich eine ganz besondere EM aus vielerlei Hinsicht", hatte DTB-Sportvorstand Thomas Gutekunst im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst (SID) eingestanden.

Männer turnen am Dienstag

Am Dienstag steht der Teamwettbewerb der Männer auf dem Programm, dabei werden neben den Mannschaftsmedaillen auch die Finalplätze in den Geräte-Endkämpfen ausgeturnt. Der Fokus liegt beim DTB-Team vor allem auf Andreas Toba. Der Routinier, der bei den Spielen von Rio in die Herzen der Sportfans geturnt war, beendet im Anschluss an die Titelkämpfe in Leipzig im Alter von 34 Jahren seine Karriere.