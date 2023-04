Titelverteidigerin Elisabeth Seitz gewinnt am Stufenbarren die Bronzemedaille

Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz hat bei den Kunstturn-Europameisterschaften in Antalya/Türkei am Stufenbarren die Bronzemedaille gewonnen. Im hohen Turnalter will die 29-Jährige jetzt noch mehr.

Die 29 Jahre alte Stuttgarterin bekam am Samstag 14,200 Punkte für ihre Übung und sicherte sich wie zuvor Milan Hosseini (Böckingen) am Boden Bronze. Für den Endkampf der besten Acht hatte sich die deutsche Rekordmeisterin mit 14,400 Punkten als Drittbeste qualifiziert.

Elisabeth Seitz konnte ihren bei den Europameisterschaften in Antalya zwar ihren 2022 in München errungenen EM-Titel somit nicht erfolgreich verteidigen, war aber mit ihrem dritten Platz nach einer Top-Übung alles andere als unzufrieden. Durch einen Hüpfer bei der Landung verlor die Stuttgarterin die Silbermedaille an Rebecca Downie (14,233) aus Großbritannien, am Sieg von Alice D'Amato (14,466 Punkte) aus Italien gab es nichts zu rütteln.

Die Sportsoldatin klatschte lachend in die Hände, als ihre Platzierung feststand. "Die ersten beiden Turnerinnen waren einen Tick besser", sagte die WM-Dritte von 2018 nach der knappen Entscheidung. Sie sei aber absolut mit sich im Reinen: "Ich konnte mir selbst beweisen, dass ich es am Barren weiterhin drauf habe." Seitz will ihre Karriere bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris fortsetzen.

"Mir geht's blendend", ergänzte eine freudestrahlende Eli Seitz. "Mein größter Wunsch war einfach durchzuturnen. Dass ich wieder auf dem Podest stehe und jetzt eine Medaille umhängen hab, ist natürlich grandios." Den Druck konnte sich Seitz selbst ein wenig nehmen. "Der Druck war gar nicht höher, ich habe mir eher versucht Druck zu nehmen, weil die Goldmedaille vom letzten Jahr kann mir keiner mehr wegnehmen", so Seitz. Doch gleichzeitig offenbarte die Deutsche Rekordmeisterin: "Das ruhige Gefühl ist schwer zu behalten, wenn man in einem Finale steht und dann noch als Letzte an den Start geht."

Im August 2022 gewann Seitz bei der EM in München überraschend Gold am Stufenbarren. Es war die bisherige Krönung ihrer langen Karriere. Seit 2009 ist sie im Nationalteam, seit mehr als einem Jahrzehnt turnt die Stuttgarterin in der Weltspitze mit. Dank ihrer großen Erfahrung und dank des lang ersehnten Titels im vergangenen Jahr gelang es ihr also gut, die eigenen und die äußeren Erwartungen zu dämpfen.

"Ich sehe, dass da noch einiges drin ist auf meine alten Tage"

Ihrem Image als Wettkampfsau wurde Seitz am Samstag beim Stufenbarrenfinale wieder gerecht. Und dem Fakt, dass sie auch künftig noch einiges im Köcher hat - trotz fortgeschrittenen Turn-Alters. "Ich sehe, dass da noch einiges drin ist auf meine alten Tage", sagte Seitz verschmitzt.

