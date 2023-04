EM-Debütant Milan Hosseini holt am Boden sensationell Bronze

Milan Hosseini von der TG Böckingen (Heilbronn) turnte bei der EM in Antalya/Türkei im Bodenfinale völlig überraschend zu Bronze. Für den 21-jährigen Deutschen Meister am Boden war es das erste internationale Finale.

Für Hosseini, der in Berlin lebt und trainiert, ging es auch darum, Erfahrung auf der großen Bühne zu sammeln. In seiner Übung turnte er eine 5,9 in der Schwierigkeit. Trotz einiger nicht ganz sauberer Elemente turnte der körperlich eher schmale Turner seine Übung selbstbewusst zu Ende. Der Lohn: 14,200 Punkte und die zwischenzeitliche Führung nach drei Startern.

Hosseinis Finaleinzug war schon überraschend

Dass Hosseini nicht die Bodenhaftung verliert, dafür hatte er verbal schon vor dem Bodenfinale gesorgt. Wirklich glücklich sei er über den Finaleinzug, "aber ich weiß, ich muss noch viel arbeiten", sagte der 21-Jährige der "Heilbronner Stimme". Für Hosseini war es ein überraschender Finaleinzug, hatte ihn 2021 doch eine Schulter-OP außer Gefecht gesetzt, erst 2022 war er wieder ins Training eingestiegen. Kurzfristig war der Turner aus Flein (Landkreis Heilbronn) im vergangenen Jahr noch als Ersatzmann ins WM-Team für Liverpool gerutscht. Es folgten erste Weltcup-Einsätze und im März der DTB-Pokal in Stuttgart.

Tränen in den Augen bei der Siegerehrung

Am heutigen Samstag erfüllte sich der Sportsoldat einen für ihn wohl nie für möglich gehaltenen Traum. Hosseini musste als dritter Starter zwar noch die Übungen der Konkurrenz abwarten, doch dann durfte er sich von Bundestrainer Valeri Belenki herzen und sich selbst feiern lassen. "Ich hatte richtig Bock auf dieses Finale. Aber mit Bronze habe ich nicht gerechnet", sagte Hosseini. "Milans Übung war nicht perfekt", so Coach Belenki. "Beim Doppelsalto mit Doppelschraube wollte er unbedingt stehen. Die Landung hat ihn drei oder vier Zehntel gekostet. Statt drei Russenwendeschwüngen hat er zudem nur zwei gemacht, deshalb war der Ausgangswert ein Zehntel niedriger. Aber ich freue mich riesig für ihn."

Geschlagen geben musste sich der 21-Jährige im Finale nur dem Briten Luke Whitehouse und Olympiasieger Artem Dolgopyat aus Israel. Bei der Siegerehrung hatte Hosseini ein paar Tränen in den Augen und die Gewissheit: Er hat für das Turn-Team Deutschland sensationell die Bronze-Medaille gewonnen und sich selbst einen Traum erfüllt.

SWR-Livestream am Samstag & Sonntag

Am Wochenende werden in einem SWR-Livestream alle Entscheidungen der Turn-EM in Antalya auf swr.de und auf sportschau.de übertragen. Los geht's ab 12:30 Uhr am Samstag, dann werden bei den Männern die Medaillen am Boden, am Pauschenpferd und an den Ringen vergeben. Die Frauen starten im Sprung und am Stufenbarren (mit Elisabeth Seitz)

Am Sonntag werden die Entscheidungen von 12:00 bis 14:40 Uhr gestreamt. Bei den Männern werden im Sprung, am Barren und am Reck die Medaillen vergeben. Die Frauen turnen am Schwebebalken und am Boden.