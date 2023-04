"Mehr Gelassenheit" - Gelingt Elisabeth Seitz der nächste Coup am Stufenbarren?

Elisabeth Seitz wurde vor acht Monaten in München Europameisterin am Stufenbarren. Am Samstag steht sie in Antalya/Türkei erneut im EM-Finale. Sie zehrt noch vom großen Erfolg aus dem Vorjahr.

Leichter Wind und 23, 24 Grad. Das Wetter passt für Elisabeth Seitz, auch wenn sie ihre Leistung letztlich in der dunklen Halle abrufen muss. Antalya, der EM-Ort 2023, steht zwar nicht ganz oben auf der Urlaubsliste der 29-Jährigen. Stattdessen würde sie selbst am Samstag (ab 12:30 Uhr im SWR-Livestream) nach dem Finale am Stufenbarren ganz oben auf dem Podest stehen. Auf jeden Fall möchte sie nach einer Medaille greifen.

Seitz geht als Titelverteidigerin an ihr Paradegerät. Im August 2022 gewann sie bei der EM in München überraschend Gold am Stufenbarren. Die bisherige Krönung ihrer langen Karriere. Seit 2009 ist sie im Nationalteam, seit mehr als einem Jahrzehnt turnt die Stuttgarterin in der Weltspitze mit. Dank ihrer großen Erfahrung und dank des lang ersehnten Titels gelingt es ihr gut, die eigenen Erwartungen zu dämpfen. "Ich hab den Titel, nach so vielen Jahren im Nationalteam. Ich habe viele Jahre dafür gekämpft, im letzten durfte ich das erste Mal ganz oben stehen."

Es war der erste große Titel auf internationaler Bühne, auch wenn Seitz schon 2018 bei der WM in Doha mit der Bronzemedaille einen großen Erfolg gefeiert hatte. Von ihren 23 deutschen Meistertiteln ganz zu schweigen. Ihrem Image als "Wettkampfsau" ist sie treu geblieben. Auch in Antalya wandelte die Stuttgarterin in der Qualifikation den Druck in positive Energie um. "Da ist dieses Jahr tatsächlich noch mehr Gelassenheit dabei." Dennoch ist sich Seitz sicher, "dass die Aufregung vor dem Finale zur Genüge kommt". Das sei immer so bei ihr.

Seitz ist die "Alterspräsidentin" im jungen Team - WM-Quali geglückt

Mit ihren 29 Jahren ist Seitz die Grande dame im deutschen Team. "Schon bei der WM im vergangenen Jahr habe ich gemerkt, dass ich die Älteste bin", berichtet sie. Elf Jahre lagen da zwischen ihr und der nächstälteren Teamkollegin Emma Malewski, die bei der EM 2022 Europameisterin am Schwebebalken wurde, in Antalya aber in der Qualifikation scheiterte. Dass diesmal neben den "Küken" mit Sarah Voss (23) eine etwas ältere Kollegin dabei ist, freut Seitz. So könne man "gemeinsam die Jüngeren mitnehmen" und auch mal beratend zur Seite stehen. Doch trotz ihrer großen Erfahrung will sie sich nicht "als Teamleaderin" herausheben. Jede dürfe sie immer alles fragen.

Die EM in Antalya gilt für Seitz & Co. als Zwischenstation auf der olympischen Reise nach Paris 2024. Die WM-Qualifikation für Antwerpen im Oktober ist den deutschen Turnerinnen in dieser Woche geglückt. Platz neun stand für das Quintett von Bundestrainer Gerben Wiersma zu Buche.

Paris 2024 sollen Seitz' vierten Olympischen Spiele sein

Im Herbst in Antwerpen geht es für Elisabeth Seitz dann um ihre vierte Olympia-Teilnahme. "Paris spielt eine riesengroße Rolle. Das ist tatsächlich das Ziel, da möchte ich dabei sein", schwärmt Seitz und ergänzt: "Aber vor allem möchte ich mit einem Team dabei sein, und deshalb haben wir bis zu den Weltmeisterschaften in Antwerpen noch genug zu tun." Das erste Ziel habe man mit der WM-Qualifikation geschafft, aber im Fokus steht dann bald schon die Olympia-Qualifikation mit der jungen Mannschaft.

Aber jetzt steht für die erfahrenste deutsche Turnerin eine andere Prüfung an. Am Samstag kann Elisabeth Seitz mit ihrer gewonnenen Gelassenheit erneut nach dem Titel greifen. An eine Medaille denkt sie nicht, wenn sie ans Gerät geht. "Für mich ist das die falsche Herangehensweise. Ich denke an meine Übung. Und alles, was ich in der Übung richtig mache, führt entsprechend zur Platzierung", stellt die Titelverteidigerin klar. Konzentration, Fokus, Schritt für Schritt.

SWR-Livestream am Samstag & Sonntag

Am Wochenende werden in einem SWR-Livestream alle Entscheidungen der Turn-EM in Antalya auf swr.de und auf sportschau.de übertragen. Los geht's ab 12:30 Uhr am Samstag, dann werden bei den Männern die Medaillen am Boden, am Pauschenpferd und an den Ringen vergeben. Die Frauen starten im Sprung und am Stufenbarren (mit Elisabeth Seitz)

Am Sonntag werden die Entscheidungen von 12:00 bis 14:40 Uhr gestreamt. Bei den Männern werden im Sprung, am Barren und am Reck die Medaillen vergeben. Die Frauen turnen am Schwebebalken und am Boden.