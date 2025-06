Trampolin-Duo aus Bad Kreuznach ist Deutscher Meister

Bei den Deutschen Trampolin-Meisterschaften in Stuttgart ging der Titel im Mixed-Synchron-Springen an den MTV Bad Kreuznach.

Fabian Vogel und Aileen Rösler haben sich ihre erste Meisterschaft auf dem Trampolin gesichert. Das Duo vom MTV Bad Kreuznach gewann am Samstag in Stuttgart im Mixed-Synchron-Springen.

Neue Konstellation für Trampolin-Team

Es war eine besondere Situation für den 29-Jährigen, der überlicherweise mit einem Team-Partner Caio Lauxtermann springt - am Samstag war er ein Konkurrent. Auch der Mixed-Wettbewerb selbst ist neu für ihn: "Es ist für mich eine Herausforderung. Denn ich bin derjenige, der sich anpasst, damit es synchron ist, weil ich natürlich höher springe."

Im finalen Durchgang legte Lauxtermann vor - im Duett mit Aurelia Eislöffel. Jedes Team hat zehn Sprünge, um die Jury von sich zu überzeugen. Bewertet werden unter anderem Haltung, Synchronität und Schwierigkeit. In den 30 Sekunden, die dafür zur Verfügung stehen, muss alles passen. An diesem Tag passte vieles. Die Trampolin-Fans in Stuttgart waren zufrieden.

Anschließend waren Fabian und Aileen an der Reihe. Der letzte Sprung ist in ihrer Übung der Riskanteste: ein Doppelsalto rückwärts mit zwei Schrauben. Doch die Kür lief nach Wunsch. Damit sicherten sich die Beiden den ersten Deutschen Meistertitel im Mixed-Synchron. "Unglaublich", sagte Fabian Vogel, "es war faszinierend". Vogels Synchron-Partner Ciao Lauxtermann musste am Samstag hingegen ohne Titel nach Hause fahren. Er belegte mit Aurelia Eislöffel am Ende Rang vier.