Medaillenhoffnung lebt: Darja Varfolomeev im Mehrkampf-Finale mit Höhen und Tiefen

Bei den Europameisterschaften 2025 in der Rhythmischen Sportgymnastik in Tallin darf Darja Varfolomeev im Mehrkampf weiter von einer Medaille träumen. Anastasia Simakova zeigte ebenfalls eine gute Leistung.

Die Gefühlslage bei Darja Varfolomeev war ambivalent: Die Olympiasiegerin von 2024 war im Mehrkampf-Finale der EM 2025 in der Rhythmischen Sportgymnastik nicht so gut in den Wettkampf gekommen. Die 18-Jährige vom TSV Schmiden zeigte am Samstag (07.06.) mit dem Reifen und mit dem Ball ungewohnte Schwächen, was Punktabzüge bedeutete. Mit den Keulen bewies Varfolomeev dann ihre Extra-Klasse, während sie mit dem Band einen weiteren leichten Patzer hatte. Sie beendete den Vierkampf nach den ersten von zwei startenden Gruppen trotzdem als Erste (115.150 Punkte).

Darja Varfolomeev: "Es lief heute nicht alles nach Plan"

"Ich war heute deutlich weniger nervös als in der Qualifikation und bin insgesamt zufrieden mit meiner Leistung", bilanzierte Varfomoleev ihre Performance. "Ich freue mich, dass ich das Mehrkampffinale jetzt hinter mir habe. Es war ein harter Tag, der bereits früh begann. Es lief heute nicht alles nach Plan, aber ich hoffe, dass ich es morgen nochmal besser machen kann. Ich hatte zwei Routinen mit einem Geräteverlust und zwei saubere Übungen - über diese freue ich mich natürlich umso mehr."

Anastasia Simakova bleibt trotz falscher Musik cool

Anastasia Simakova, die auch aus Schmiden kommt, präsentierte sich in ihrem ersten Mehrkampf-Finale bei einer EM indes cool. Die 20-Jährige ließ sich auch nicht davon irritieren, dass bei ihrer Keulen-Übung eine falsche Musik abgespielt wurde. "Das war schon eine interessante Situation, aber es war okay und ich bin ohne große Fehler durchgekommen", sagte sie zu dem "Musik-Vorfall". Vor Beginn der zweiten Gruppe liegt Simakova mit einer Wertung von 110.950 Punkten auf Rang drei. Zwischen den beiden Deutschen liegt aktuell Vera Tugolukova aus Zypern (111.900).

Varfolomeev hatte im vergangenen Jahr als erste Deutsche Olympia-Gold in der Rhythmischen Sportgymnastik gewonnen. Bei Olympischen Spielen werden im Gegensatz zu Welt- und Europameisterschaften nur Medaillen im Mehrkampf aus Ball, Keulen, Reifen und Band vergeben und nicht an den Einzelgeräten.