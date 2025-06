Fragen & Antworten zur EM 2025 in der Rhythmischen Sportgymnastik

Neue Musik, neue Choreografien, neue Wertungsvorschriften - die Europameisterschaft in der Rhythmischen Sportgymnastik 2025 ist für die Gymnastinnen der erste internationale Höhepunkt seit den Olympischen Spielen im abgelaufenen Jahr.

Wann beginnt die Gymnastik-Europameisterschaft?

Vom 04.06. bis zum 08.06. finden in der estnischen Hauptstadt Tallinn erstmals die europäischen Titelkämpfe statt. Am Start sind 336 Gymnastinnen aus 39 Nationen.

Welche Wettbewerbe gibt es?

Es starten sowohl Juniorinnen als auch Seniorinnen - sowohl im Einzelwettkampf als auch in den Gruppen-Wettkämpfen.

Rhythmische Sportgymnastik im Livestream Der SWR zeigt die EM-Wettkämpfe in der Rhythmische Sportgymnastik im Livestream auf SWR.de/Sport . Am Samstag, 7. Juni, tritt Darja Varfolmeev im Mehrkampf-Finale an. Der Beginn ihres Wettkampfes (8:30 Uhr oder 12:30 Uhr) ergibt sich aus der Qualifikation am Freitagnachmittag. Am Sonntag, 8. Juni, zeigt der SWR ab 11:15 Uhr auch das Einzelgeräte-Finale. Die Zusammenfassungen der beiden Wettkämpfe von Darja Varfolmeev laufen Samstag und Sonntag auch bei SWR Aktuell.

Welche deutschen Gymnastinnen sind am Start?

Im Einzelwettbewerb starten Darja Varfolomeev, Anastasia Simakova und Lada Pusch, allesamt Gymnastinnen vom TSV Schmiden. Die deutsche Nationalgruppe tritt an mit Neele Arndt, Melanie Dargel, Olivia Falk, Helena Ripken, Anna-Maria Shatokhin und Emilia Wickert.

Welche Chancen haben die deutschen Einzelgymnastinnen?

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev zählt zu den Favoritinnen. Allerdings steckt sie mitten in den Schulprüfungen. Die 18-jährige absolviert drei Geräte in der Qualifikation. Sie hat deshalb kein Streichresultat für das Mehrkampffinale.

Auch Anastasia Simakova absolviert drei Geräte in der Qualifikation. Die Studentin hat zuletzt sehr gute Leistungen gezeigt. Sie hat Finalchancen sowohl im Mehrkampf als auch in den Einzelgerätefinales. Lada Pusch ist mit 17 Jahren die jüngste deutsche Gymnastin in Tallinn. Sie absolviert zwei Geräte in der Qualifikation.

Wie sieht der Zeitplan für die Einzelgymnastinnen aus?

Donnerstag, 5. Juni: Qualifikation Reifen und Ball

Freitag, 6. Juni: Qualifikation Keulen und dem Band.

Samstag, 7. Juni: Mehrkampffinale der besten 24 Einzelgymnastinnen

Sonntag 8. Juni: Einzelgeräte-Finales: Reifen, Ball, Keulen, Band

Wo sind die Entscheidungen zu sehen?

Im Livestream bei SWR Sport: Das Mehrkampffinale ( mit Darja Varfolomeev) am Samstag, 7. Juni (entweder Set B ab 8:.30 Uhr oder Set A ab 12:15 Uhr). Das entscheidet sich am Freitag, 6. Juni, um 19 Uhr.

Die Einzelgerätefinales (Reifen, Ball, Keulen, Band) gibt es am Sonntag, 8. Juni, ab 11:10 Uhr zu sehen.