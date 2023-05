Gymnastik-EM: Varfolomeev verpasst Mehrkampf-Medaille

per Mail teilen

Keine Mehrkampf-Medaille für Darja Varfolomeev. Allerdings hat die 16-Jährige aus Fellbach-Schmiden am Sonntag Chancen auf mehrere EM-Medaillen.

Keulen-Weltmeisterin Darja Varfolomeev hat bei den Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Baku eine Mehrkampf-Medaille knapp verpasst. Die 16-Jährige aus Fellbach-Schmiden belegte im Finale der besten 24 Teilnehmerinnen Platz vier. Im vergangenen Jahr in Tel Aviv war sie Fünfte geworden. Die zweite deutsche Einzelstarterin Margarita Kolosov (Potsdam) belegte nach einer deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zur Qualifikation den neunten Platz.

Den Titel gewann die Bulgarin Borjana Kaleyn vor Weltmeisterin Sofia Raffaeli (Italien) und Vorkampfsiegerin Stiliana Nikolowa (Bulgarien), die nach langer Führung den möglichen Triumph mit einer verpatzten Band-Übung vergab.

Varfolomeev hat am Sonntag in den Handgerätefinals mit Ball, Keulen und Band noch drei weitere Chancen auf Edelmetall. Im vergangenen Jahr hatte sich die in Russland geborene deutsche Meisterin für ein starkes EM-Debüt mit zwei Bronzemedaillen mit Ball und Keulen belohnt.