per Mail teilen

Er dreht gerne am Rad: Luca Christ vom VfL Lahnstein ist Deutscher Meister mit einem ganz alten Sportgerät, nämlich dem Rhönrad.

Gerade einmal fünf Jahre war Luca Christ, als er seine Liebe zum Rhönrad entdeckte. Seitdem trainiert er an der Seite seiner Schwester Vera, die selbst auch eine herausragende Artistin ist und mittlerweile auch als seine Trainerin fungiert. Immer mit dabei ist auch Mutter Helga als Managerin - Rhönrad-Turnen ist Familiensache! Was man braucht, um diesen Sport auszuüben? Bewegungsgefühl, Muskelkraft und ein Sportgerät für rund 1800 Euro.

Erfindung des Rhönrades vor 95 Jahren

Erfunden wurde das Rhönrad vor 100 Jahren von einem Pfälzer: Otto Feick aus Reichenbach. In der Schmiede seines Vaters verband er zwei Eisenreifen mit Querstreben und begeisterte damit die Turnwelt. In den Wirren der französischen Besatzung zog es Feick dann aber aus der Pfalz weg in die bayrische Rhön, wo er sein Sportgerät weiterentwickelt und zum Patent anmeldet - als Rhönrad eben, nicht als Pfalzrad.

Sprung vom Rad

In der Neuzeit braucht es eine dicke Sprungmatte und das exakt auf die Körpergröße eingestellte Rad. Denn Lucas Lieblingsdisziplin ist der Sprung: Er läuft an, dreht das Rad, stellt sich darauf und springt dann auf eine Matte. "An einem guten Tag mache ich einen Vorwärtssalto mit einer ganzen Schraube, und wenn es dann richtig gut läuft, mache ich auch einen Vorwärtssalto mit anderthalbfacher Schraube", beschreibt er seine Übung. Auch wenn derzeit wegen Corona unsicher ist, wann er wieder Deutscher Meister werden kann: Luca Christ liebt es, wenns rund geht im Rhönrad.