per Mail teilen

Im Juni dokumentierte der Film "Athlete A" den größten Missbrauchsskandal der Sportgeschichte. Über 500 US-Turnerinnen wurden sexuell missbraucht. Danach meldeten sich auch betroffene Sportlerinnen aus Großbritannien, Australien, Neuseeland und den Niederlanden. Deutschlands Topturnerin Elisabeth Seitz (Stuttgart) ist entsetzt, der Deutsche Turner-Bund will eine Kultur des Hinsehens.

Ein Film reißt Wunden auf. Die Netflix-Dokumentation "Athlete A" über den Fall Larry Nassar entsetzt die Turn-Welt. Über 500 Athletinnen wurden vom langjährigen Arzt des US-Nationalteams missbraucht. Ein Opfer sagt in dem Film bei einer Anhörung vor Gericht: "Ich war sechs, als Larry Nassar anfing, mich sexuell zu missbrauchen."

Dies alles wurde gedeckt vom Verband USA Gymnastics. Für Erfolge und Goldmedaillen warfen Funktionäre und Trainer die Ethik über Bord und schützten ihre Athletinnen nicht vor dem übergriffigen Arzt. Vorwürfen wurde nicht nachgegangen. Die Betroffenen und deren Eltern wurden aufgefordert zu schweigen.

Seitz: "Für mich ein Riesenschock"

Elisabeth Seitz, mit 22 Titeln deutsche Rekordmeisterin im Turnen, trainiert am Olympiastützpunkt Stuttgart. Die 26-Jährige hatte bei internationalen Wettkämpfen immer wieder Kontakt zu Nassar und zu den missbrauchten Turnerinnen "Für mich war das ein Riesenschock, so was zu hören", sagt sie im SWR-Interview: "Ich stand bei Wettkämpfen neben diesem Menschen, ich habe ihm hallo gesagt, ich kenne ihn. Und vor allem kenne ich auch die Mädchen, denen das passiert ist."

"Behandelt wie ein Stück Fleisch"

Die gebürtige Heidelbergerin Seitz ist entsetzt. Auch angesichts der Flut weiterer Aussagen vieler anderer Turnerinnen weltweit. In Großbritannien, Australien, Neuseeland und in den Niederlanden meldeten sich nach Ausstrahlung der Dokumentation Athletinnen und erzählten ebenfalls von Missbrauch. Dabei ging es nicht nur um sexuelle Übergriffe. Die Sportlerinnen und Sportler berichteten über den Zwang zum Abnehmen, Mobbing, Verharmlosung von Verletzungen durch Trainer und Schmerzmittel-Missbrauch.

Nile Wilson, britischer Olympia-Bronzemedaillengewinner 2016, bezeichnet seine Karriere als Leidensweg. "Ich würde es als eine Kultur des Missbrauchs beschreiben. Wir Turner werden immer noch wie ein Stück Fleisch behandelt," sagte er der BBC.

"Viele, bei denen Grenzen überschritten wurde"

Zum Turnen gehören auch Schmerzen oder Körperkontakt, etwa bei Hilfestellungen. Die Abhängigkeit vom Trainer ist enorm, auch weil schon Kinder viel trainieren müssen. Elisabeth Seitz ist dankbar, dass sie von Übergriffen verschont geblieben ist: "Wenn ich rückblickend auf meine Karriere schaue, bin ich froh, dass ich nicht von Missbrauch betroffen war. Aber ich kann mir vorstellen, dass es viele gab, bei denen die Grenze überschritten wurde. Die jetzt erst nach vielen Jahren merken, da ist etwas schief gelaufen."

DTB will Kultur des Hinsehens

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) will nicht nur seine Spitzenathletinnen, sondern auch die weit über zwei Milionen Kinder und Jugendlichen schützen, die unter seinem Dach turnen. Der Verband hat jüngst ein Präventionskonzept erstellt, das den Sport sicherer machen soll. DTB-Präsident Alfons Hölzl sagt: "Wir möchten, dass unsere Sportlerinnen in jeglicher Hinsicht gewaltfrei ihren Sport ausüben können. Wir möchten für Gefahrensituationen sensibilisieren. Wir möchten einen Kulturwandel einleiten, hin zu einer Kultur des Hinsehens."

Die Opfer von Larry Nassar hätten sich genau das gewünscht. Das irgendjemand hinsieht und ihnen hilft.