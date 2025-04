Arbeitsgruppe Aufarbeitung will im Juli erste Ergebnisse präsentieren

Nach den Missbrauchsvorwürfen im Turnen richtet die Arbeitsgruppe Aufarbeitung den Blick nach vorne. Die Arbeit unterscheidet sich grundlegend von der Aufarbeitung durch den Deutschen Turner-Bund.

Seit Ende des vergangenen Jahres ist die Welt im deutschen Turnen eine andere. Zahlreiche aktive und ehemalige Athletinnen hatten sich zu Wort gemeldet und Missstände im Turnen angeprangert.

Neben der Aufarbeitung durch den DTB in Zusammenarbeit mit einer externen Kanzlei hatte war der Landessportverband Baden-Württemberg (LSVBW) von Sportministerin Theresa Schopper aufgefordert worden, die Missstände an den Stützpunkten Mannheim und Stuttgart strukturell aufzuarbeiten.

Nach den Vorwürfen physischer und psychischer Gewalt an Turnstützpunkten wurde eine unabhängige Kommission ins Leben gerufen, der auch die ehemalige Hürdensprinterin Nadine Hildebrand und die Anfang April zum ersten Mal zusammengekommen war.

Erste Ergebnisse bis Juli

Am Mittwoch gab diese nun in einem Pressetermin Einblicke in ihre Arbeit. Dabei geht es anders als bei der Aufarbeitung des DTB und die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft um einen Blick in die Zukunft: Wie können in Zukunft Strukturen geschaffen werden, um solche Missstände zu vermeiden?

Die zentrale Frage lautet, wie weit Trainerinnen und Trainer im System des Leistungssport gehen können und dürfen. "Wir müssen rekapitulieren: Wo sind diese Grenzen und wie können sie eingehalten werden? Deswegen haben wir auch einen ganz anderen Ansatz als der DTB", sagte LSVBW-Präsident Jürgen Scholz im Gespräch mit dem SWR.

Dabei sind Gespräche mit Athletinnen und Eltern ein "wesentlicher Faktor" in der Aufarbeitung. "Dazu kommen aber natürlich auch Trainer, damit man die andere Seite zu hören bekommt", sagte Klaus Pflieger der Vorsitzende der Arbeitsgruppe. Bis Juli sollen erste Empfehlungen vorliegen, welche Strukturen es zukünftig braucht, um Betroffene zu schützen.