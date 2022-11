Lukas Dauser holt sich im Mehrkampf ein gutes Gefühl für's Barren-Finale

Als einziger deutscher Turner hat es Lukas Dauser ins Mehrkampf-Finale der Turn-Weltmeisterschaft in Liverpool geschafft. Und mit einer soliden Leistung das erreicht, was er wollte.

Als 18. der Qualifikation war Lukas Dauser ins Mehrkampf-Finale eingezogen und hatte sich vorher als Ziel gesetzt im Vergleich dazu noch ein bisschen was draufzupacken: "Für mich ist eigentlich am Wichtigsten, dass ich sechs schöne Übungen turne, über alle meine sechs Geräte. Das ist mir in der Quali nicht ganz gelungen, da hatte ich Probleme am Reck und am Seitpferd." Außerdem wollte Dauser seine Barrenübung während des Mehrkampfs als Generalprobe für das Gerätefinale am Sonntag nutzen. Beides ist ihm gelungen.

Solide Auftritte zu Beginn

Los ging es für Lukas Dauser aber erstmal an den Ringen. Dort ging er kein Risiko ein, turnte seine Übung mit einer relativ niedrigen Schwierigkeit aber sauber durch und holte mit 12.900 Punkten etwas weniger als noch in der Qualifikation (13.133). Auf Rang 20 ging es für Dauser weiter zum Sprung, wo er nach einem kleinen Hüpfer nach der Landung auch leicht unter seiner Qualifikationswertung blieb und 13.766 Punkte holte.

Die Generalprobe am Barren

Mit 15.400 Punkten hatte Dauser in der Qualifikation unter Beweis gestellt, dass er im Finale am Sonntag ins Medaillenrennen am Barren eingreifen kann. Im Mehrkampf musste er sich etwas mehr bemühen, wackelte einmal, turnte seine schwierige Übung dann aber fehlerfrei weiter und beendete sie mit einem starken Abgang. Trotzdem blieb er auch hier mit 15.166 Punkten unter seiner Qualifikations-Wertung. "Es war eine gute Barrenübung, eine gute Übung für meinen Mehrkampf, aber nicht meine perfekte Übung, also ich kann da noch ein bisschen besser", resümierte Dauser danach.

Besser als noch im Vorkampf, wo er wegen eines Fehlers vorzeitig vom Gerät abgegangen war, machte er es am Reck. Im Finale turnte er seine Übung sauber und ohne Sturz durch und holte sich 12.900 Punkte. Mit einer niedrigen Schwierigkeit ging er aber auch hier kein Risiko ein.

Als vorletzte Station turnte der Unterhachinger dann am Boden, wo er nach seiner Übung in die Hände klatschte und zufrieden die Faust in die Luft reckte. Genauso wie in der Qualifikation holte er mit einer fehlerfreien Vorstellung 13.666 Punkte und stand so in der Gesamtwertung vor dem letzten Gerät auf Platz 11.

Nach der letzten Rotation musste Lukas Dauser ans Pauschenpferd. In der Qualifikation erreichte er 12.233 Punkte. Im Finale konnte er sich deutlich steigern und eine Wertung von 13.200 Punkte erzielen. Mit geballter Faust Richtung Publikum in Liverpool zeigte der 29-Jährige, dass er mit der gezeigten Leistung zufrieden war. "Es ging mir jetzt gar nicht um die Platzierung oder um irgendwelche Punkte, sondern einfach um meine Leistung. Und ich habe sechs Geräte geturnt, ich habe sechs Übungen durchgezogen. Am Ende Platz 11 in der ganzen Welt, ich denke das ist gut."

Platz 11 im Mehrkampf

Lukas Dauser verpasste in Liverpool mit 81.598 Punkten nur knapp die Top Ten. Im Vergleich zur Qualifikation konnte sich der Unterhachinger um mehr als einen Punkt verbessern. Vor allem seine souveräne Leistung am Barren gibt ihm Hoffnung für das Gerätefinale am Sonntagabend (06. November).