Die deutsche Medaillenhoffnung bei der WM - Lukas Dauser bleibt entspannt

Als einziger deutscher Turner hat sich Lukas Dauser bei den Weltmeisterschaften in Liverpool zwei Finaltickets gesichert. Im Gerätefinale am Barren ist er die große deutsche Hoffnung.

Die Qualifikation von Lukas Dauser hatte Höhen und Tiefen. Ein Hoch: Definitiv seine Übung am Barren. An seinem Spezialgerät zog er als drittbester Turner ins Finale ein. Fehler machte er allerdings am Pauschenpferd und am Reck, musste beide Geräte vorzeitig verlassen - da ist noch Luft nach oben. "Ich hab zwei Fehler gemacht, die kann ich abstellen, das weiß ich und das werde ich versuchen und welche Platzierung dann im Endeffekt rauskommt ist schwer zu sagen", so Dauser über sein erstes von zwei Finals bei dieser WM. Denn dorthin, ins Mehrkampf-Finale, hat er es trotz der Patzer geschafft, als 18. der Qualifikation.

Es geht nicht um eine Medaille im Mehrkampf

An eine Medaillenchance in Dausers Mehrkampf zu glauben, wäre zu optimistisch. Viel mehr geht es darum, sich noch einmal zu zeigen, noch einmal unter Wettkampfbedingungen zu turnen, sich ein gutes Gefühl zu holen - gerade am Barren. "Auf jeden Fall sehr wichtig, das ist nochmal eine gute Generalprobe fürs Finale, von dem her ist es gut, dass ich nochmal n Wettkampf hab." Denn zwei Tage später wartet das zweite Finale.

Am Barren ist alles drin

Im Gerätefinale am Barren geht es dann durchaus um eine Medaille für den 29-Jährigen. Bei den Olympischen Spielen in Tokio holte er Silber, er ist an seinem Lieblingsgerät absolute Weltspitze. Im Finale der Europameisterschaft im Sommer lief es hingegen nicht gut für ihn, dort wurde er Achter. Ein Wettkampf, den Dauser aber nicht einfach hinter sich lassen wollte: "Das haben ja ganz viele immerzu gesagt, ich soll das vergessen und abhaken. Aber ich bin eigentlich nicht der Typ irgendwas abzuhaken." Stattdessen will er daraus lernen und es bei der WM besser machen.

"Meine Erfolge gehören genauso wie meine Niederlagen auch zu mir und ich versuch aus meinen Niederlagen zu lernen und es beim nächsten Mal besser zu machen."

Auch wenn Dauser von sich selbst sagt, dass er nicht der Typ ist, der über Medaillen redet - klar ist, dass eine Podestplatzierung in Liverpool möglich ist. Schon in der Qualifikation zeigte er seine Übung fehlerfrei, nur zwei Turner waren besser. Er ist gut drauf, bleibt aber gelassen: "Das Barrenfinale ist extrem stark, das sind acht super Turner, jeder kann seine Übung und die Frage ist, wer sie am Sonntag am schönsten macht und darauf versuche ich mich zu konzentrieren", so der einzige deutsche Finalturner.

Noch ist Dauser entspannt

Nach dem ersten Wettkampf, der Qualifikation, gabs für Lukas Dauser und das komplette Männerteam erstmal einen freien Tag. Ein Ausflug zum Anfield-Stadion, eine Runde Riesenradfahren am Wasser, viel Zeit beim Physiotherapeuten. Inzwischen trainiert Dauser wieder zweimal täglich, macht sich bereit für die nächsten beiden Auftritte, besonders für den am Sonntag. Aber noch hält sich die Anspannung in Grenzen: "Eigentlich ist es relativ entspannt gerade. Ich weiß, dass ich meine Übung kann, hab das in den letzten Wochen im Training, aber auch in den Wettkämpfen bewiesen. Das gibt mir auch Selbstvertrauen. Nichtsdestotrotz geht’s am Sonntag wieder bei Null los."

Der Ablauf für seinen Sonntag ist schon ganz klar: "Im Normalfall geh ich ganz entspannt frühstücken, geh dann morgens in die Halle, werd' mich da nochmal bewegen, Schnellkrafttraining machen, um den Körper einfach auch ein bisschen zu aktivieren", erklärt Dauser. Nach Aktivierung gibt's Mittagessen und dann versucht Lukas Dauser nochmal zur Ruhe kommen. "Meistens ist schlafen nicht mehr drin, weil man dann doch schon ein bisschen angespannt ist, aber einfach ein bisschen ausruhen und vielleicht versuchen gar nicht irgendwie an die Übung oder ans Turnen zu denken." Und dann geht es in die Halle, wo Dauser sich auf den Moment freut, wo "man dann endlich den Arm heben kann und seine Übung präsentieren darf." Das wird er tun und vielleicht in Liverpool seine erste WM-Medaille holen. Bis dahin bleibt Lukas Dauser aber ganz entspannt - solang es eben geht.