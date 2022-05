Erste Vereinsmannschaft in langen Anzügen: Turnerinnen aus Hoheneck schreiben Geschichte

Die Turnerinnen der KSV Hoheneck sind als erste Vereinsmannschaft in langen Anzügen angetreten und haben dafür nicht nur finanzielle Hürden überwunden.

Uta Ziegler presst die Lippen zusammen, immer wieder schweift ihr Blick über die Tribüne in der Sporthalle. Wenn sie all jene sieht, die sie in den vergangenen Monaten unterstützt haben, huscht ein Lächeln über ihr Gesicht, der Fokus aber ist jetzt nur noch hier. So lange hat die Trainerin der KSV Hoheneck zusammen mit ihren Turnerinnen daran gearbeitet und dafür gekämpft, dass ihr Team heute in langen Anzügen an den Start gehen kann.

Sie drückt die Handflächen aufeinander, durch die Halle dröhnt der Bass eines Helene-Fischer-Songs, und auf der Bodenfläche steht ihr Team bereit. Die Turnerinnen aus Hoheneck, traditionell in Trainingsjacke, darunter aber kommt kein knapper Anzug mit hohem Beinausschnitt zum Vorschein, sondern das neue Outfit. Mit viel Glitzer, Pink und vor allem langem Bein. Die Turnerinnen der KSV Hoheneck sind die erste Vereinsmannschaft überhaupt, die – in diesem Fall in der 3. Bundesliga Süd – so an den Start geht. "Wir haben das als Team entschieden", erzählt Trainerin Uta Ziegler im Gespräch mit SWR Sport.

Was, wenn der Anzug verrutscht?

Als die deutschen Turnerinnen um Elisabeth Seitz im vergangenen Jahr erstmals in langen Anzügen starteten, setzten sie ein Zeichen: für Selbstbestimmung und gegen die Sexualisierung von Sportlerinnen. Eine Message, die auch in Hoheneck Anklang fand. "Mich hat das als Trainerin, aber auch als Mutter schwer beeindruckt", so Ziegler. Denn auch Tochter Mona turnt im Team in Hoheneck. Und auch sie hat das Thema beschäftigt.

"Eigentlich wollte ich mich immer auf die Übung konzentrieren, habe aber immer daran gedacht, was passiert, wenn der Anzug verrutscht", erzählt sie. "Das hatten wir immer im Hinterkopf." Die Turnerinnen haben die Anzüge festgeklebt, "aber natürlich ist es trotzdem passiert". Für das, was das Kampfgericht korrigieren nennt, also den Anzug zurechtrücken, gibt es allerdings Punktabzug. "Wir haben es trotzdem gemacht", sagt Mona Ziegler.

Traditionen durchbrechen

Denn: "Überall sind Fotografen, wir wissen nicht, welche Bilder im Netz landen. Da haben wir ja auch keine Kontrolle drüber." Zwar hätten sie immer wieder versucht, genau darauf zu achten – bei Wettkämpfen vor Publikum aber, ist das kaum möglich. Beinahe nach jedem Wettkampf hätte es deshalb Fotos gegeben, mit denen die Turnerinnen alles andere als glücklich waren. Dabei ist eigentlich recht simpel, was die Sportlerinnen sich wünschen: "Der Fokus sollte auf dem Sport liegen und nicht darauf, ob eine Pobacke zu sehen ist", so Uta Ziegler.

"Der Fokus sollte auf dem Sport liegen und nicht darauf, ob eine Pobacke zu sehen ist"

Und auch deshalb hat sich die Trainerin schon im vergangenen Jahr mit ihrem Team zusammengesetzt, gemeinsam haben sie überlegt, wie sie die neuen Anzüge, auch finanziell stemmen können. Denn pro Anzug sind das im Vergleich zu einem kurzen Outfit mindestens 100 Euro mehr. Auf einen Post des Vereins dazu hat dann gar die ehemalige Bundestrainerin Ulla Koch reagiert und Uta Ziegler kurzerhand angeschrieben. "Sie hat uns ganz spontan ihre Unterstützung für dieses Projekt zugesagt. Das hat uns als kleinen Verein einen Anschub gegeben", erzählt sie. Koch ist an diesem Samstag auch nach Hoheneck gekommen. Sie weiß, wie viele Widerstände es gegen Veränderungen im Turnen noch immer gibt. "Ich finde es grandios, dass das hier verwirklicht worden ist“, sagt sie. "Es wird Zeit, dass das passiert. Man muss diese alten Traditionen durchbrechen."

"Zeit für Veränderung"

An diesen Traditionen halten in vielen Vereinen und Verbänden aber häufig all jene fest, die es nicht direkt betrifft. Die Männer dürfen im Turnen in langen und kurzen Hosen antreten, sind in beiden Fällen aber stets mit mehr Textil ausgestattet als ihre Kolleginnen. "Das Ziel muss einfach sein, dass alle, die das möchten, in langen Anzügen antreten können – und nicht aus finanziellen Gründen, die im Trainerteam liegen, daran gehindert wird", sagt Uta Ziegler.

Mit ihrem Team hat sie dafür gekämpft. Für die Suche nach Sponsoren wurden Freunde und Familie eingespannt, den Anzug haben die Turnerinnen gemeinsam designt, den Kontakt zur einzigen Schneiderin, die lange Anzüge herstellt, hat dann die ehemalige Bundestrainerin hergestellt. Als sie dann endlich geliefert wurden, war nicht nur Uta Ziegler sprachlos. "Ich war hin und weg", erzählt Tochter Mona. Auf ihren Social-Media-Kanälen haben sie deshalb auch immer wieder Fotos gepostet und sie mit dem Hashtag "Zeit für Veränderung" versehen.

"Es ist alles bedeckt"

Bei der Teampräsentation vor dem Heimwettkampf in Hoheneck ist die Veränderung nicht nur spür- sondern auch sichtbar. Die Turnerinnen präsentieren die neuen Anzüge stolz, unweit der Bodenmatte steht Trainerin Uta Ziegler. Ihre Brillengläser beschlagen, die Augen füllen sich für einen kurzen Moment mit Tränen – sie schluckt, hält kurz inne und muss dann schon wieder los. Ihr Team startet am Barren, das erste Mal im langen Anzug. Und es läuft gut. In den vergangenen zwei Wochen hatte es bei Mona Ziegler im Training geknirscht.

Jetzt aber ist sie sichtlich gelöst. "Es hat sich richtig gut angefühlt", sagt sie und wischt sich die Hände sauber. "Es ist alles bedeckt, ich konnte mich voll und ganz auf die Übung fokussieren." Dass sich ihre Turnerinnen jetzt einfach nur noch auf den Sport konzentrieren können, dass sich all die Arbeit der vergangenen Monate gelohnt hat, rührt auch Trainerin Uta Ziegler. "Es war unglaublich", sagt sie. Ihre Stimme bebt. "Ich bin stolz und froh. Natürlich war die Anspannung spürbar, aber die Mädels haben das super gemacht." Sie grinst und muss dann auch zum nächsten Gerät. Der Schwebebalken – den Balanceakt mit den Anzügen haben ihre Turnerinnen ja auch schon gemeistert.