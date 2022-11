Rekord: US-Frauen sind erneut Weltmeisterinnen

Bei der Turn-Weltmeisterschaft in Liverpool sind die ersten Medaillen vergeben worden. Die favorisierten US-Amerikanerinnen gewannen das Team-Finale der Frauen - zum sechsten Mal in Folge.

Ohne Topstar Simone Biles und Mehrkampf-Olympiasiegerin Sunisa Lee haben sich die US-Amerikanerinnen vor Gastgeber Großbritannien und den Kanadierinnen durchgesetzt. Die drei erstplatzierten Teams haben damit auch ihren Startplatz bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris sicher.

Sechster WM-Titel in Folge für US-Team

Vor rund 8.000 Zuschauer:innen in der M&S Bank Arena in Liverpool wurden Jordan Chiles, Jade Carey, Shilese Jones, Leanne Wong und Skye Blakely ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Titelverteidigerinnen übernahmen nach dem ersten Gerät - dem Sprung - die Führung im Feld der besten acht Nationen des Vorkampfs und gaben sie bis zum Ende nicht mehr ab. Sie erreichten eine Gesamtpunktzahl von 166,564 und holten den WM-Titel zum sechsten Mal in Folge. Damit haben sie die bisher gemeinsam mit Rumänien gehaltene Bestmarke übertrumpft. Die Britinnen sammelten 163,363 Punkte, Kanada 160,563.

So läuft das Team-Finale bei der Turn-WM ab Acht Nationen haben sich für das Team-Finale qualifiziert: die USA, Großbritannien, Brasilien, Italien, Japan, China, Frankreich und Kanada. Im Finale starten aus jeder Nation drei Turnerinnen an jedem Gerät: Schwebebalken, Boden, Sprung und Stufenbarren. Alle drei Wertungen gehen in das Endergebnis ein. Gold geht an die Nation mit der höchsten Gesamtpunktzahl.

Britin Gadirova begeistert Publikum mit Boden-Kür

Beim Sprung und am Stufenbarren waren die US-Athletinnen ihren Konkurrentinnen überlegen. Auch für ihre Boden-Küren erhielten sie die meisten Punkte, allen voran Jade Carey (14,100), die bereits bei den Olympischen Spielen in Tokio am Boden zu Gold geturnt war. Nur die Britin Jessica Gadirova zeigte eine bessere Boden-Kür (14,266) und begeisterte damit das Publikum in Liverpool. Auf dem Schwebebalken hingegen präsentierten sich die Italienerinnen am sichersten.

US-Turnerin Skye Blakely war nach einem Schraubensalto vom Balken gestürzt. Doch da auch die Britinnen nicht ohne größere Fehler durch ihre Programme kamen, änderte das nichts an der Reihenfolge.

Die Dominanz der USA

Die alten und neuen Titelträgerinnen sind damit seit elf Jahren bei Weltmeisterschaften unbesiegt. Auch den Qualifikationsdurchgang für das diesjährige Finale hatten die US-Turnerinnen mit gut zweieinhalb Punkten Vorsprung für sich entschieden. Rekord-Weltmeister Russland war wegen des Angriffskriegs in der Ukraine nicht startberechtigt. Die Russinnen hatten dem US-Team im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio eine überraschende Niederlage zugefügt.

Deutsches Frauen-Team hat das Finale verpasst

Die deutsche Frauen-Riege hatte das Teamfinale der besten acht Mannschaften verpasst. Nach dem letzten Qualifikations-Durchgang lag das Quintett des Deutschen Turner-Bundes (DTB) auf Rang zwölf.

"Ich bin stolz darauf, was wir hier geschafft haben", sagte der neue Bundestrainer Gerben Wiersma über seine größtenteils junge und unerfahrene Riege, die im Spiderwoman-Outfit ein bisschen über sich hinausgewachsen war. Seine vier WM-Debütantinnen, angeführt von der selbst ernannten "stolzen Mama" Elisabeth Seitz, turnten bei den Weltmeisterschaften in Liverpool fast am Optimum.

Stufenbarren-Europameisterin Seitz, 28, staunte über die Gelassenheit ihrer Teamkolleginnen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren: "Sie haben Ruhe ausgestrahlt und einen coolen Job gemacht."

Deutsches Team musste auf drei Routiniers verzichten

Dass es nicht zu einem Platz unter den besten acht Teams, sondern nur zu Rang zwölf reichte, war vor allem den verletzungsbedingten Ausfällen der Routiniers Pauline Schäfer-Betz und Sarah Voss geschuldet. Außerdem hatte die Stuttgarterin Kim Bui, ebenfalls routinierte Leistungsträgerin, nach den European Championships im August in München ihre Karriere beendet.