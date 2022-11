Rebeca Andrade ist Weltmeisterin im Mehrkampf

Bei der Turn-Weltmeisterschaft in Liverpool sind die Medaillen im Mehrkampf der Frauen vergeben worden. Als einzige deutsche Starterin war Karina Schönmaier dabei.

In Abwesenheit der Mehrkampf-Olympiasiegerin Sunisa Lee aus den USA hat sich die Weltelite der Turn-Allrounderinnen einen packenden Wettkampf geliefert. Vor etwa 9.000 Zuschauern in der M&S- Bank-Arena in Liverpool sicherte sich am Ende die Brasilianerin Rebeca Andrade (56.899) den Weltmeistertitel. Silber ging an die US-Amerikanerin Shilese Jones (55.399 Punkte), Bronze gewann die Britin Jessica Gadirova (55.199). Für die Brasilianerin ist es nach ihrem WM-Gold im Sprung aus dem vergangenen Jahr der zweite Weltmeistertitel.

So läuft der Mehrkampf der Frauen bei der Turn-WM ab 24 Turnerinnen haben sich für das Finale im Mehrkampf qualifiziert. In vier Runden treten sie nacheinander in verschiedenen Disziplinen an: Boden, Sprung, Stufenbarren und Schwebebalken. Pro Gerät gehen in einem Durchgang jeweils sechs Sportlerinnen an den Start. Danach rotiert die gesamte Gruppe zum nächsten Gerät. Gewonnen hat am Ende die Turnerin mit den meisten Wertungspunkten.

Rebeca Andrade zeigte den besten Sprung

Wenig überraschend überzeugte Rebecca Andrade in ihrer Paradedisziplin direkt zu Beginn. Die Sprung-Olympiasiegerin von Tokio ließ der Konkurrenz auch in Liverpool keine Chance an ihrem Lieblingsgerät und sicherte sich nach dem ersten Durchgang mit 15.166 Punkten die zwischenzeitliche Gesamtführung. Hinter der Brasilianerin reihten sich die Team-Weltmeisterinnen aus den USA, Jade Carey und Shilese Jones mit 14.733 und 14.233 Punkten ein.

Shilese Jones überzeugte am Stufenbarren

Das Duell Brasilien gegen die USA führte sich auch am Stufenbarren fort. Rebeca Andrade zeigte eine gute Kür und konnte mit 13.800 Punkten ihre Führung auch am zweiten Gerät verteidigen. Aber ihre amerikanische Konkurrentin Shilese Jones schloss auf. Mit einem höheren Schwierigkeitsgrad beendete sie ihre Übung mit 14.366 Punkten, der besten Wertung an diesem Gerät, und machte damit Druck auf die Brasilianerin. Jones' Teamkollegin Jade Carey zeigte die leichteste Kür der drei und musste sich mit 13.166 Punkten zufriedengeben. Der Dreikampf um den Titel schien hier schon zum Zweikampf zu werden.

Zweikampf um den Titel

Brasilien gegen die USA ging am Schwebebalken in die nächste Runde. Dieses Mal mit dem besseren Ende für Rebeca Andrade. Sie zeigte die zweitanspruchvollste Übung des Abends und baute mit 13.533 Punkten ihren Vorsprung auf die Amerikanerin aus, die sich mit einer ebenfalls guten Übung, aber einer deutlich geringeren Schwierigkeit, mit 13.100 auf Rang Zwei festsetzte. Jade Carey musste sich nach einer schwachen Vorführung am Schwebebalken von ihren Medaillenträumen verabschieden. Dafür zeigte die Britin Alice Kinsella an ihrem dritten Gerät dem Sprung mit 14.166 eine starke Leistung und katapultierte sich zwischenzeitlich auf den Bronzeplatz. Dicht gefolgt von ihrer Mannschaftskollegin Jessica Gadirova, die mit 13.733 Punkten die zweitbeste Übung am Schwebebalken zeigte.

Packendes Bodenfinale

Die Medaillen entschieden sich im letzten Durchgang am Boden. Die stärkste Kür des Abends zeigte dort die Brasilianerin mit 14.400 Punkten und machte ihren WM-Titel damit klar. Am Ende waren es 1,5 Punkte Unterschied zur Zweitplatzierten Shilese Jones, die sich am Boden deutlich geschlagen geben musste. Genauso stark wie die Brasilianerin zeigte sich auch die Britin Jessica Gadirova am Boden und zog damit an ihrer Teamkollegin Alice Kinsella vorbei und sicherte sich den dritten Platz und damit ihre erste WM-Einzelmedaille.

Schönmaier mit Rang 22

Karina Schönmaier, die nach mehreren Ausfällen anderer Turnerinnen ins Finale der besten 24 nachgerückt war, begann ihren Mehrkampf auf dem Schwebebalken und musste sich nach einigen Wacklern mit 11.666 Punkten zufriedengeben. Damit blieb sie nur ein wenig hinter ihrer Leistung aus der Qualifikation und landete nach dem ersten Gerät auf dem drittletzten Platz. Daran änderte sich auch nach ihrer Bodenübung nichts, die sie mit 12.566 ebenfalls etwas schwächer als noch am Sonntag turnte. Die beste Wertung ihres Wettkampfs erzielte die Deutsche am Sprung mit 13.066 Punkten. Mit ihrer Übung am Stufenbarren konnte sie zum Abschluss des Wettkampfs mit nur 12.133 Punkten nicht wirklich zufrieden sein. Am Ende landete Karina Schönmaier mit 49.431 Punkten auf dem 22. Platz. Aber für die 17-Jährige war schon das Erreichen des Finales ein Erfolg.