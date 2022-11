13. Weltmeister-Titel: China holt Team-Gold

Bei der Turn-Weltmeisterschaft in Liverpool sind weitere Medaillen vergeben worden. China setzte sich am Mittwoch in einem spannenden Team-Finale der Männer gegen Japan durch.

Mit Barren-Olympiasieger Zou Jingyuan hat Rekord-Weltmeister China zum 13. Mal im Mannschafts-Wettbewerb die Goldmedaille gewonnen. Die Riege aus dem Reich der Mitte siegte vor Ex-Champion Japan sowie Großbritannien. Die drei Teams sind damit auch für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert.

Nach Olympia-Bronze nun WM-Titel für China

Die rund 8.000 Zuschauer:innen in der M&S Bank Arena in Liverpool sahen ein packendes und von zahlreichen Stürzen geprägtes Finale, bei dem die chinesische Turnriege mit Yang Jiaxing, Zhang Boheng, Sun Wei, You Hao und Zou Jingyuan die favorisierten Japaner schlagen konnte. Mit einer Gesamtpunktzahl von 257,858 gewannen die Chinesen vor Japan (253,395) und Großbritannien (247,229). Den Qualifikationsdurchgang für das Finale hatte noch Japan mit fast acht Punkten Vorsprung für sich entschieden.

So läuft das Team-Finale bei der Turn-WM ab Für das Teamfinale der Männer haben sich acht Nationen qualifiziert: Japan, Großbritannien, USA, China, Italien, Spanien, Brasilien und Südkorea. Im Finale müssen die Teams an sechs Geräte: Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck. Jedes Team besteht aus fünf Turnern, aber nur drei gehen jeweils ans Gerät. Jedes Ergebnis geht in die Gesamtwertung ein, das Team mit der höchsten Gesamtpunktzahl gewinnt Gold.

Japaner und Briten schwächeln am Pauschenpferd

Japan übernahm nach dem ersten Gerät - dem Boden - die Führung. Am Pauschenpferd hingegen zeigten die japanischen Turner ungewohnte Schwächen. Sowohl Kakeru Tanigawa als auch Ryosuke Doi mussten das Gerät verlassen, wodurch die japanische Riege nach zwei Durchgängen auf den sechsten Platz abrutschte. Auch die britischen Gastgeber konnten am Pauschenpferd nichts holen. Enttäuschend vor allem die Leistung von Mehrkampf-Europameister Joe Fraser, der mit 10,466 Zählern die drittschwächste Übung des Abends an diesem Gerät zeigte.

China konstant, auch Japans Hashimoto patzt

Die meisten Punkte am Pauschenpferd erturnten die Chinesen, die auch sonst mit konstanten Leistungen und den wenigsten Fehlern zu überzeugen wussten. Nach der Hälfte der Geräte hatten sie bereits rund 2,5 Punkte Vorsprung auf die zu dem Zeitpunkt zweitplatzierten Brasilianer. Diese verspielten die Bronze-Medaille am Pauschenpferd. Durch schwache Übungen fielen sie auf den siebten Platz zurück.

Und auch Japan machte weiter Fehler. Der sonst so sichere Mehrkampf-Olympiasieger Hashimoto bekam beim Sprung Abzüge. An seinem eigentlichen Paradegerät, dem Reck, griff er ebenfalls daneben und landete auf der Matte.

China hingegen sammelte an jedem Gerät fleißig Punkte und baute seinen Vorsprung sukzessive aus. So zeigte beispielsweise Zhang Boheng am Sprung die beste Übung (14,966). Die beste Wertung des Abends konnte Olympiasieger Zou Jingyuan an seinem Paradegerät Barren erturnen (15,766 Punkte). Und auch am letzten Gerät behielten die Chinesen die Nerven - und ihre Führung.

Fraser mit emotionalem Comeback

Für den emotionalen Höhepunkt sorgten die Gastgeber und Joe Fraser. Der 23-jährige Brite, der am Pauschenpferd noch so geschwächelt hatte, sammelte 15,00 Punkte am Barren und brachte sein Team zurück ins Medaillenrennen. Am letzten Gerät, dem Reck, hielten die Briten dem Erwartungsdruck des heimischen Publikums stand: Fraser und seine Team-Kollegen Jake Jarman und James Hall blieben cool, standen ihre Abgänge und verdrängten unter dem lauten Jubel der britischen Fans die italienische Riege noch vom Bronze-Rang.

Deutsche Riege im Finale nicht dabei

Das deutsche Team hatte in der Qualifikationsrunde am Montagabend den Einzug ins Finale nicht geschafft. Für die Riege mit Lukas Dauser, Nils Dunkel, Andreas Toba, Pascal Brendel und Glenn Trebing war schon vor dem letzten Durchgang der Vorrunde der angepeilte achte Platz nicht mehr zu erreichen. Nach mehreren Stürzen belegte das Team von Bundestrainer Valeri Belenki am Ende den neunten Platz und blieb damit nur einen Rang vom Einzug in die Medaillen-Entscheidung entfernt.

Dauser als einziger Deutscher weiter dabei

Um Medaillen turnen kann nur noch Dauser. Mit 80,431 Punkten und Rang 18 schaffte er als einziger Deutscher den Einzug ins Einzel-Mehrkampffinale am Freitag. An seinem Paradegerät Barren wurde der Silbermedaillengewinner der Olympischen Sommerspiele des Vorjahres für seinen Übung mit 15,40 Punkten belohnt. Er greift in der Entscheidung am Sonntag als Dritter der Qualifikation nach Medaillen.