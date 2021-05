Schock für Turn-Ass Marcel Nguyen: Der zweifache Olympia-Medaillengewinner erlitt im Training erneut eine schwere Knieverletzung. Der Traum von der vierten Olympia-Teilnahme ist damit geplatzt.

Der 33-jährige Kunstturner Marcel Nguyen erlitt am Donnerstag beim Training im Kunstturnforum in Stuttgart seinen zweiten Kreuzbandriss im rechten Knie. Das teilte Nguyens Management am Freitag mit. Bereits 2014 zog er sich dieselbe Verletzung bei der WM-Vorbereitung im Trainingszentrum Kienbaum zu.

Kreuzbandriss beendet Olympia-Träume

Eine Woche vor dem Wettkampf "Finals 2021" in Dortmund und weniger als zwei Monate vor dem Start der Olympischen Sommerspiele in Tokio muss der Turnstar vom MTV Stuttgart die Hoffnung auf die Teilnahme an den Spielen in Japan begraben. Der Olympia-Silbermedaillengewinner im Mehrkampf und Barren von 2012 zog sich im Training beim Abgang an den Ringen seinen bereits zweiten Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Eine unmittelbar danach durchgeführte MRT-Untersuchung bestätigte die Befürchtungen. Der 33-Jährige soll zeitnah, wenn möglich in der kommenden Woche, operiert werden, teilte sein Manager Jens Zimmermann mit.

Trotz Verletzungen: Die Motivation war hoch

Bereits 2019 verpasste Nguyen aufgrund einer Schulter-Operation die Heim-Weltmeisterschaft in Stuttgart. Die auskurierte Schulter bereitete dem Turner des TSV Unterhaching, der in der Bundesliga für die KTV Straubenhardt turnt, keine Probleme mehr. Jedoch schränkte ihn zuletzt ein Knochen-Ödem im rechten Handgelenk im Training stark ein.

Dennoch wollte der zweifache Barren-Europameister voll motiviert die beiden Olympia-Qualifikations-Wettkämpfe bei den Deutschen Meisterschaften in Dortmund im Rahmen der "Finals 2021" und der zweiten Qualifikation am 12. Juni in München angehen.

Nguyen befürchtet Karriereende

Die Enttäuschung bei Nguyen sitzt entsprechend tief: "Ich bin total deprimiert. Auch trotz meiner zuletzt doch sehr massiven gesundheitlichen Probleme, vor allem in meinem rechten Handgelenk, habe ich mein Ziel, die Teilnahme an meinen vierten Olympischen Spielen, nie aus den Augen verloren." Auch nach Tokio sollte es für ihn noch bis zu den European Championships 2022 in München weitergehen, so Nguyen weiter. Dieses Ziel sei nun in weite Ferne gerückt. "Wir müssen nun schauen, wie die Operation und Reha verlaufen. Es könnte aber sein, dass mit dieser weiteren schweren Verletzung, so bitter wie auch realistisch es ist, meine Karriere nun beendet ist."