Karina Schönmaier startet im Mehrkampf-Finale der Turn-WM

Überraschung bei der Turn-WM in Liverpool. Die 17-jährige Karina Schönmaier aus Bremen startet heute Abend im Mehrkampf-Finale.

Sie ist erst 17 Jahre alt, zum ersten Mal bei einer WM dabei und startet nun doch im Finale mit den 24 besten Turnerinnen der Welt. Für Karina Schönmaier war es aber eine große Überraschung, dass sie ins Finale nachrückt und sich in der fast ausverkauften Arena nochmal an allen vier Geräten zeigen darf.

Gute Leistung in der Qualifikation, aber vorerst kein Finalplatz

Nach der Qualifikation war Schönmaier auf Platz 31. Mit ihrem ersten Auftritt auf so großer internationaler Bühne konnte die Bremerin zufrieden sein, unter die besten 24 schaffte sie es aber nicht. Weil aber nur zwei Turnerinnen jeder Nation im Finale antreten dürfen und es zusätzlich noch Absagen gab, darf Schönmaier doch nochmal in Liverpool turnen. Beim Deutschen Turner-Bund ist die Freude groß: „Wir freuen uns, dass Karina die Chance hat sich heute Abend mit den besten Mehrkämpferinnen der Welt zu messen und dass sie und das ganze Team für die guten Leistungen in der Qualifikation belohnt werden“, so Sportdirektor Thomas Gutekunst.

Damit zwei deutsche Turnerinnen mit Finalteilnahme

Damit verbucht der DTB neben Stufenbarren-Finalistin Elisabeth Seitz doch noch eine weitere Finalteilnahme bei der Frauen-Riege, die bei diesen Weltmeisterschaften stark ersatzgeschwächt antreten musste. Karina Schönmaier hat bereits gezeigt und will heute Abend wieder unter Beweis stellen, das auch der deutsche Turn-Nachwuchs international konkurrenzfähig sein kann.