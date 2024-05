Fragen und Antworten zur EM 2024 in der Rhythmischen Sportgymnastik

Bei den Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik geht es nicht nur um EM-Titel, sie sind auch die Generalprobe und Standortbestimmung für die Olympischen Spiele in Paris.

Wann geht es los?

Wie ist das Wettkampfformat?

Welche deutschen Athletinnen sind am Start?

Welche Chancen haben die deutschen Gymnastinnen?

Wo kann man das Event live verfolgen?

Ab dem 23. Mai kämpfen 203 Gymnastinnen aus 40 Nationen in der Qualifikation bei den Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in der Sportarena in Budapest.

Zeitplan

Donnerstag: 23.5.

9 bis 18:30 Uhr Qualifikation Reifen und Ball (Deutschland 9 bis 11 Uhr)

Freitag: 24.5.

9 bis 19 Uhr Qualifikation Keulen und Band (Deutschland 9 bis 11 Uhr)

Samstag: 25.5.

10 bis 17.20 Uhr Mehrkampffinale

17.45 bis 22 Uhr Qualifikation Gruppe 5 Reifen sowie 3 Bänder und 2 Bälle

Sonntag: 26.5.

Einzelgerätefinals

10.10 bis 11.10 Uhr Reifen und Ball

11.20 bis 12.20 Uhr Keulen und Band

13.45 bis 14.25 Uhr Gruppe 5 Reifen

14.35 bis 15.15 Uhr Gruppe 3 Bänder & 2 Bälle

Im Einzel-Wettkampf können ein bis drei Gymnastinnen pro Nation teilnehmen, mit maximal acht Übungen. Die besten drei Wertungen zählen für die Mehrkampf-Qualifikation. Die besten 24 bestreiten dann das Mehrkampffinale. Die besten Acht pro jeweiligem Handgerät (Reifen, Ball, Keulen, Band) stehen in den Einzelgerätefinals. Im Team-Ranking werden alle acht Einzel-Übungen plus die zwei Gruppen-Übungen addiert.

Welche deutschen Athletinnen sind am Start?

Angeführt wird das deutsche Team durch die sechsfache Weltmeisterin Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden. Die 17-jährige Schülerin wird die Handgeräte Ball, Keulen und Band bestreiten in der Qualifikation. Margareta Kolosov wird ebenfalls mit drei Handgeräten an den Start gehen. Die Potsdamerin wird mit Reifen, Ball und Keulen starten. Anastasia Simakova komplettiert das Team mit den beiden Geräten Reifen und Band. Für die 18-jährige Schülerin vom TSV Schmiden ist die Europameisterschaft die erste internationale Meisterschaft für das Turn-Team Deutschland. Die deutsche Nationalmannschafts-Gruppe wurde mit Daniella Kromm/TSV Schmiden, Alina Oganesyan/TSV Schmiden, Hannah Vester/TB Oppau, Anja Kosen/SC Siemensstadt und Emilia Wickelt/TSG Söflingen besetzt, Ersatzgymnastin ist Melanie Dargel/TG Worms.

Welche Chancen haben die deutschen Gymnastinnen?

Bei der letzten EM 2023 in Baku schrieb Darja Varfolomeev Sportgeschichte. Sie gewann als erste Deutsche eine Goldmedaille in der Disziplin Band. Im Mehrkampf verpasste die Schülerin vom TSV Schmiden als Vierte knapp eine Medaille, Margarita Kolosov beendete 2023 den Mehrkampf als Neunte. Als sechsmalige Weltmeisterin zählt Darja Varfolomeev natürlich zu den Topfavoritinnen, sowohl im Mehrkampf als auch in den Einzelgerätefinals (Ball, Keulen und Band). Die deutsche Gruppe belegte 2023 im Mehrkampf Rang 10. Ziel ist es auf jeden Fall, auch in die Einzelgerätefinales unter die besten Acht zu kommen. Das deutsche Team wurde bei der EM in Baku Fünfter und bei der WM in Valencia holten sie sogar die Silbermedaille.

Wo kann man das Event verfolgen?

Aktuelle Berichterstattung gibt es von Donnerstag bis Sonntag täglich auf swr.de, am 26.5. in der ARD-Sportschau ab 19:15 Uhr und ab 21:45 Uhr im SWR Sport. Außerdem bietet die EBU einen Livestream auf eurovisionsport.com an.