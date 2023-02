Ex-Turnerin Kim Bui macht frühere Bulimie-Erkrankung öffentlich

Im August 2022 war Schluss für sie. Nach 18 Jahren im Leistungssport kehrte Kim Bui nach den Europameisterschaften in München dem Turnsport den Rücken. Ein halbes Jahr später spricht sie über die Schattenseiten ihres Leistungssports.

Auf ihrem Instagram-Kanal wendet sich Kim Bui am Mittwoch mit einer wichtigen Nachricht an ihre Follower: "In der Vergangenheit litt ich an einer Essstörung - Bulimie". Es habe viele Jahre gedauert, bis sie damit hätte umgehen können, "zu viel Scham, Ekel und Schuldgefühle plagten mich", schreibt die Tübingerin weiter. Jetzt möchte sie damit aber offen umgehen und Sensibilität für das Thema schaffen: "Ich möchte sagen, dass ihr, die davon betroffen seid, nicht alleine seid."

Der Weg in einen Teufelskreis

"Es hatte damit angefangen, dass meine Trainer damals im Training sagte, 'guck mal, dass du ein bisschen abnimmst'. Das habe ich mir sehr zu Herzen genommen", sagte Bui im Interview mit SWR Sport. Damals sei sie 15/16 Jahre alt gewesen. Sie habe seitdem weniger gegessen, aber kaum abgenommen. "Irgendwann wusste ich mir nicht mehr zu helfen. Und dann war irgendwann der Moment da, in dem ich mir sagte, 'ich kann das nur, indem ich mich erbreche'. Ich wusste ganz genau, dass es nicht gut ist, was ich da mache. Aber am Anfang war dieser positive Effekt erst einmal da, dass ich tatsächlich abgenommen habe und dass mir die Sachen tatsächlich leichter gefallen sind", sagte die heute 34-Jährige. Später sei es dann gekippt, weil der Körper zu wenige Nährstoffe hatte und nicht mehr Leistungsfähig war.

Ein Teufelskreis, aus dem sie erst eine neue Trainerin herausgeholt hat. Daraufhin sei sie in Therapie gegangen, "aber für meine ganze Bulimie-Erkrankung hat es etwa sechs, sieben Jahre gebraucht, bis ich komplett drüber war und ich sagen konnte: ab dem Zeitpunkt ist es vorbei und ich habe dann auch nicht mehr erbrochen", sagte Bui.

Leistungssport als Risiko-Faktor

Viele Leistungssportler seien aus ihrer Sicht gefährdet, wie sie, eine Essstörung zu entwickeln. "Eiskunstlauf, Skispringen oder auch andere Sportarten, wo es um Gewichtsklassen geht", führt sie beispielhaft an.

Auch im Turnen ginge es viel um Ästhetik und häufig sei der Sport von einer kindlichen Körperform geprägt, meint Bui. Sie spricht auch über "körperbetonende Turnanzüge, wo jede Körperproportion betont wird". Auch ein Grund, warum Bui sich seit Jahren für neue Sport-Kleidung im Turnsport einsetzt. "Oftmals hat man eine gewisse Prädisposition zu einer Essstörung und der Leistungssport mit seinen Anforderungen befeuert das."

Missstände am Olympiastützpunkt Sachsen

Kim Bui setzte sich schon im Februar 2021 als Athletensprecherin für ihre Turn-Kollegen und -Kolleginnen am Olympiastützpunkt Sachsen ein. Sie sprach vor dem Sportausschuss des Bundestages. Denn Ende 2020 erlebte die deutsche Turnwelt ein Beben, als mehrere Turnerinnen gravierende Misstände und psychische Gewalt am Olympiastützpunkt Sachsen öffentlich gemacht hatten. Auch Vorwürfe von Übergewicht und daraus resultierende Essstörungen sollen dort vorgekommen sein. "Ich bin nicht so erschüttert über die Vorfälle, wie manch ein Außenstehender", erklärte die damals 32-Jährige, "weil sie leider Teil unserer Turn-Realität sind."

ARD Dokumentation "Hungern für Gold" Die ARD zeigt am 05. März um 17 Uhr die Dokumenation "Hungern für Gold" zum Thema Essstörungen im Spitzensport u.a. mit Kim Bui. Ab dem 27.Februar finden Sie den Beitrag bereits in der ARD Mediathek.

Studium parallel zum Leistungssport

Jahrelang turnte Bui auf höchstem Niveau: Mehrere deutsche Meistertitel, Olympia-Teilnahmen und zwei Bronzemedaillen bei Europameisterschaften veredeln ihre Karriere. Nebenbei schrieb sie 2020 noch ihre Masterarbeit in technischer Biologie, die sich mit neuen Formen der Krebstherapie befasst.