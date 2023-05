FAQ zur Europameisterschaft der Rhythmischen Sportgymnastik in Baku

Vom 17. bis 21. Mai findet in Aserbaidschan die 39. Europameisterschaft der Rhythmischen Sportgymnastik statt. SWR Sport überträgt an zwei Tagen live. Mehr Infos dazu hier.

Wie ist der Wettkampf-Modus?

Die Gymnastinnen treten in der Qualifikation am Donnerstag und Freitag zunächst in allen vier Übungen an. Diese bestehen aus: Reifen, Ball, Keulen und Band. Die Punkte aus den vier Übungen werden anschließend zu einem Gesamtergebnis addiert. Die besten 24 dürfen dann am Samstag beim Mehrkampf-Finale teilnehmen.

Hinzu kommt die Einzelgeräte-Wertung. Die jeweils besten Acht in den einzelnen Geräte-Disziplinen qualifizieren sich zusätzlich für die Einzelgeräte-Finals am Sonntag.

Wo werden die beiden Finaltage übertragen?

Die Finals werden jeweils per Livestream auf SWR.de/sport, in der ARD Mediathek und auf dem SWR Sport-YouTube-Kanal übertragen. Am Samstag, 20.05.2023, steht ab 13:40 Uhr das Mehrkampf-Finale mit anschließender Siegerehrung an, am Sonntag, 21.05.2023, ab 10 Uhr die Finals der Einzelgeräte.

Teilnehmerfeld: Wer tritt für Deutschland an?

Insgesamt 313 Senior- und Junior-Gymnastinnen gehen ab kommenden Mittwoch in Baku an den Start. Darunter auch prominente Namen wie die der erst 16-jährigen Darja Varfolomeev. Neben der Keulen-Weltmeisterin von 2022 ist auch Margarita Kolosov für Deutschland dabei - Melanie Dargel reist als Ersatzgymnastin mit.

Auf Varfolomeev und Kolosov ruhen die deutschen Hoffnungen an den beiden Finaltagen. Die Gymnastinnen vom Bundesstützpunkt Fellbach-Schmiden performten im Weltcup zuletzt stark: Kolosov gewann in Griechenland sogar das Finale mit den Keulen.

Eine der Top-Favoritinnen in den Einzelgeräte-Finals, und auch auf eine Medaille im Mehrkampf, ist Darja Varfolomeev. Die Schülerin gewann bei den vergangenen Europameisterschaften zweimal Bronze und sammelte fünfmal Edelmetall bei den Weltmeisterschaften. Bei der EM-Generalprobe, dem Weltcup im portugiesischen Portimao, gewann sie vier von fünf möglichen Goldmedaillen.

Warum findet die EM überhaupt in Aserbaidschan statt?

Ursprünglich sollte die EM in Moskau stattfinden, aufgrund des russischen Krieges in der Ukraine verlegte die Europäische Turnunion die 39. Auflage des Wettbewerbs nach Baku. Es ist die bereits fünfte Europameisterschaft der Rhythmischen Sportgymastik, die in der aserbaidschanischen Hauptstadt ausgetragen wird. Zuvor war Baku schon 2007, 2009, 2014 und 2019 der Gastgeber.